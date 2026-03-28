Всю жизнь без документов — в Хмельницкой области женщина впервые получила паспорт в 53 года

08:12, 28 марта 2026
Женщина прошла сложную процедуру: от признания лицом без гражданства до получения ID-карты.
В Хмельницкой области 53-летняя женщина впервые получила паспорт гражданина Украины. До этого момента женщина, мать троих детей, всю жизнь прожила без документа, который удостоверяет личность и подтверждает гражданство.

Как сообщили в миграционной службе региона, процесс оформления документов для госпожи Татьяны был длительным и сложным. Сначала ее официально признали лицом без гражданства. После этого женщина приобрела гражданство Украины по территориальному происхождению. Завершающим этапом стало оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.

В службе отмечают, что на всех этапах женщину сопровождали сотрудники Виньковецкого сектора совместно со специалистами областного управления. Именно они помогли пройти необходимые процедуры и в итоге вручили ей документ.

В миграционной службе напоминают: оформить паспорт гражданина Украины в форме ID-карты можно в любом территориальном подразделении независимо от места регистрации.

Стоимость оформления документа составляет:

  • 618 гривен — в течение 20 рабочих дней;
  • 988 гривен — в течение 7 рабочих дней.

