Все життя без документів — на Хмельниччині жінка вперше отримала паспорт у 53 роки

08:12, 28 березня 2026
Жінка пройшла складну процедуру: від визнання особою без громадянства до отримання ID-картки.
У Хмельницькій області 53-річна жінка вперше отримала паспорт громадянина України. До цього моменту жінка, мати трьох дітей, усе життя прожила без документа, який посвідчує особу та підтверджує громадянство.

Як повідомили в міграційній службі регіону, процес оформлення документів для пані Тетяни був тривалим і складним. Спочатку її офіційно визнали особою без громадянства. Після цього жінка набула громадянство України за територіальним походженням. Завершальним етапом стало оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки.

У службі зазначають, що на всіх етапах жінку супроводжували працівники Віньковецького сектору спільно з фахівцями обласного управління. Саме вони допомогли пройти необхідні процедури та зрештою вручили їй документ.

У міграційній службі нагадують: оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки можна в будь-якому територіальному підрозділі незалежно від місця реєстрації.

Вартість оформлення документа становить:

  • 618 гривень — протягом 20 робочих днів;
  • 988 гривень — протягом 7 робочих днів.

