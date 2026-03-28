Все життя без документів — на Хмельниччині жінка вперше отримала паспорт у 53 роки

Жінка пройшла складну процедуру: від визнання особою без громадянства до отримання ID-картки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Хмельницькій області 53-річна жінка вперше отримала паспорт громадянина України. До цього моменту жінка, мати трьох дітей, усе життя прожила без документа, який посвідчує особу та підтверджує громадянство.

Як повідомили в міграційній службі регіону, процес оформлення документів для пані Тетяни був тривалим і складним. Спочатку її офіційно визнали особою без громадянства. Після цього жінка набула громадянство України за територіальним походженням. Завершальним етапом стало оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки.

У службі зазначають, що на всіх етапах жінку супроводжували працівники Віньковецького сектору спільно з фахівцями обласного управління. Саме вони допомогли пройти необхідні процедури та зрештою вручили їй документ.

У міграційній службі нагадують: оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки можна в будь-якому територіальному підрозділі незалежно від місця реєстрації.

Вартість оформлення документа становить:

618 гривень — протягом 20 робочих днів;

988 гривень — протягом 7 робочих днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.