В Киеве разоблачили мужчину, который за $9000 продавал фиктивную инвалидность через OLX

Подозреваемый обещал повлиять на решения врачей и ВВК и снять с воинского учета.

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который через OLX за 9000$ предлагал военнообязанному оформление фиктивной инвалидности. Об этом сообщает городская прокуратура.

34-летнему киевлянину сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения врачами и представителями военно-врачебных комиссий. Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Установлено, что подозреваемый разместил объявление о содействии военнообязанному в снятии с воинского учета и оформлении фиктивной инвалидности. При этом он делал вид, что имеет связи среди медицинских работников, которые входят в состав экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, а также среди должностных лиц военно-врачебных комиссий ТЦК и СП.

От мужчины, который обратился через сайт за соответствующими услугами, подозреваемый получил 9000$. Тогда же его и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время проведения неотложного обыска в автомобиле задержанного обнаружена и изъята боевая граната «Ф-1». Ему также сообщено о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч.1 ст. 263 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

