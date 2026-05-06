Формальный родственник больше не основание для отказа в увольнении из рядов ВСУ по семейным обстоятельствам: новая позиция Верховного Суда

ВС встал на сторону военного в деле об увольнении по семейным обстоятельствам

Сегодня процесс увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам остается одной из наиболее сложных и дискуссионных тем. И главным камнем преткновения часто становится толкование нормы относительно отсутствия других членов семьи первой или второй степени родства, которые могут осуществлять уход за лицом с инвалидностью. Например, интересный вопрос: является ли наличие взрослой внучки абсолютным препятствием для увольнения военнослужащего, который должен ухаживать за матерью с инвалидностью?

До недавнего времени судебная практика в подобных спорах часто ограничивалась формальным подходом. Ранее формальное наличие родственника в документах становилось основанием для отказа в увольнении. Однако постановление Верховного Суда от 29 апреля 2026 года по делу № 520/14746/25 существенно меняет этот подход. В своем решении суд ввел более гибкий критерий, а именно реальную возможность осуществления ухода.

Формальный барьер

Истец — военнослужащий ВСУ подал рапорт об увольнении на основании абз. 13 п. 3 ч. 12 ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Основанием стала необходимость постоянного ухода за матерью, которая имеет инвалидность I группы и, согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, нуждается в посторонней помощи.

Впрочем, воинская часть отказала в увольнении. Свое решение она обосновала тем, что у женщины есть внучка — дочь военнослужащего. Поскольку внучка является родственником второй степени родства и сама не нуждается в уходе, командование пришло к выводу, что именно она может обеспечить необходимую опеку над бабушкой.

Эту позицию поддержали суды первой и апелляционной инстанций. Они отметили, что закон не требует обязательного совместного проживания опекуна с лицом, нуждающимся в помощи. Также суды указали, что наличие у внучки собственных детей и мужа-военнослужащего не является достаточным основанием, чтобы считать уход за бабушкой невозможным.

Толкование права от Верховного Суда

Пересматривая дело, Верховный Суд применил комплексный подход к толкованию норм права, отказавшись от упрощенной трактовки обстоятельств.

Понятие «член семьи»

Истец настаивал, что внучка не может считаться членом семьи в понимании Семейного кодекса Украины, так как не проживает вместе с бабушкой. Однако Верховный Суд отметил, что понятие «член семьи» не имеет универсального определения в законодательстве.

Так, в Жилищном кодексе Украины оно связывается с общим бытом и проживанием, тогда как в Налоговом кодексе Украины и антикоррупционном законодательстве — преимущественно со степенью родства. В Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» к членам семей погибших ветеранов войны относятся, в частности, родители, дети, не имеющие (и не имевшие) своих семей, дети, имеющие свои семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия, дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести, и иждивенцы погибшего.

То есть, законодательство связывает принадлежность к членам семьи с фактом совместного проживания, общего быта и наличием взаимных прав и обязанностей. В то же время другие законодательные акты, в частности в сфере социального обеспечения, налогообложения и т.д., определяют круг членов семьи значительно шире. Учитывая это, суд пришел к выводу, что для целей увольнения с военной службы понятие «члены семьи первой или второй степени родства» следует толковать шире — исходя из факта родственной связи, а не только совместного проживания.

Юридическое наличие родственников

Ключевым в решении стало разграничение двух понятий:

юридическое наличие родственника — когда лицо формально существует в документах или реестрах;

реальная возможность осуществлять уход — фактическая способность обеспечивать потребности человека, нуждающегося в посторонней помощи.

Суд подчеркнул, что требование об отсутствии других членов семьи не ограничивается только их физическим отсутствием. К этой категории могут относиться и ситуации, когда родственники объективно не могут осуществлять уход — например, из-за пребывания в плену, заключении или прохождения военной службы.

Доказательственное значение акта семейного положения

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на доказательную базу. Суды предыдущих инстанций фактически проигнорировали важный документ — акт проверки семейного положения военнослужащего, утвержденный руководителем территориального центра комплектования. В этом акте указывалось, что именно истец является единственным лицом, которое может осуществлять необходимый уход за матерью. Игнорирование такого доказательства Верховный Суд признал существенным процессуальным нарушением.

Условия увольнения со службы для ухода за родственниками с инвалидностью

По вопросу наличия или отсутствия других членов семьи первой или второй степени родства Верховный Суд сослался на постановления от 27.02.2025 № 380/16966/24 и 07.05.2025 № 420/30227/24 и сформировал важный правовой вывод относительно увольнения с военной службы для осуществления постоянного ухода за родителями с инвалидностью I или II группы.

Для увольнения достаточно либо полного отсутствия других родственников 1-й и 2-й степеней родства, либо подтверждения, что такие родственники сами нуждаются в уходе (по заключению МСЭК или ВКК).

Суд подчеркнул, что под отсутствием членов семьи следует понимать их фактическую невозможность осуществлять уход.

Эта позиция суда защищает право военнослужащего на увольнение в случаях, когда другие члены семьи объективно не могут подменить его в уходе за тяжелобольным человеком.

Теперь суды и органы военного управления обязаны исследовать реальное положение вещей, а именно где проживает родственник, имеет ли он физическую и материальную возможность ухаживать за больным. Учитывать совокупность факторов: наличие у потенциального опекуна малолетних детей, его место работы, состояние здоровья и семейные обстоятельства. А также давать надлежащую оценку актам обследования материально-бытовых условий, подтверждающим факт одинокого проживания лица с инвалидностью.

