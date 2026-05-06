Границы квалификации: диверсия, преступные приказы и необходимая оборона в обзоре ВС

От поджогов на железной дороге до ответственности оккупантов за выполнение приказа: мартовский обзор практики КУС ВС демонстрирует подход к преступлениям против нацбезопасности.

«Судебно-юридическая газета» продолжает серию аналитических публикаций по мартовскому обзору КУС ВС. Сегодня сконцентрируем внимание на ключевых кейсах марта 2026 года относительно признания поджога оборудования «Укрзализныци» диверсией, а также квалификации военных преступлений.

Особого внимания заслуживают подходы Верховного Суда к квалификации преступлений, совершенных в условиях вооруженной агрессии РФ. Речь идет прежде всего об определении составов правонарушений о сопротивлении правоохранителям и подделке документов, имеющих стратегическое значение для правоприменительной деятельности, а также о подходах к оценке диверсионных актов на объектах критической инфраструктуры.

Диверсия на объектах критической инфраструктуры

В деле № 726/3365/24 Верховный Суд пришел к выводу, что поджог релейных шкафов на железнодорожной станции в период военного положения образует состав диверсии (ч. 2 ст. 113 УК), а не простого повреждения имущества (ст. 194 УК).

Трое обвиняемых по заданию из Telegram-канала совершили два поджога релейных шкафов на участках железной дороги. За каждый поджог они получали по 24 000 грн. Суд назначил каждому 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Тем не менее, защита настаивала на том, что релейный шкаф — это не объект важного оборонного значения, а лишь оборудование светофора. Целью было заработать деньги, а не ослабить государство.

Однако ВС заключил, что действия осужденных правильно квалифицированы именно как диверсия, а не как обычное повреждение имущества. Поскольку железная дорога является объектом критической инфраструктуры с важным оборонным значением, уничтожение релейных шкафов угрожает безопасности движения поездов, перевозящих стратегические грузы, а целью таких действий является ослабление государства.

Упрощенная процедура и отрицание вины

Кассационный уголовный суд Верховного Суда в деле № 706/1190/24 частично удовлетворил кассационную жалобу защитника и отменил приговор суда в отношении осужденного по ст. 336 УК за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период.

Гражданин не явился по повестке в ТЦК, суд первой инстанции назначил ему 3 года лишения свободы, апелляционный суд оставил приговор без изменений. Защитник в кассации указывал, что обвиняемый признал вину частично — мотивировал свои действия необходимостью осуществлять постоянный уход за бабушкой, лицом с инвалидностью I группы. Также жаловался на то, что суд не исследовал доказательства.

Верховный Суд признал существенным нарушением уголовного процессуального закона неправильное применение судом ч. 3 ст. 349 УПК относительно упрощенного порядка судебного разбирательства без исследования части доказательств.

Так, для применения упрощенного порядка необходимо полное признание вины и отсутствие возражений относительно фактических обстоятельств. Обвиняемый, хотя формально и признал вину, активно отрицал мотив совершения преступления, указывал на крайнюю необходимость — уход за нетрудоспособной бабушкой. Это делало невозможным применение упрощенной процедуры.

Это решение повышает стандарты рассмотрения дел об уклонении от мобилизации — даже в подобных делах суд не может формально применять упрощенный порядок, если обвиняемый отрицает мотив или приводит обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.

Военные преступления и преступный приказ

Кассационный уголовный суд Верховного Суда в деле № 739/772/24 подтвердил, что ссылка на выполнение приказа не освобождает от ответственности граждан РФ, осужденных в Украине за преступления, совершенные во время полномасштабного вторжения, если действия очевидно противоречили нормам международного гуманитарного права.

Завладение военнослужащими рф автомобилями потерпевшего, лишение его свободы и вывоз в неизвестном направлении без сообщения каких-либо правовых оснований таких действий, образуют состав преступления, предусмотренного ст. 438 УК. Даже если военнослужащие рф действовали во исполнение приказа своего командира или начальника, такой приказ противоречил положениям международного гуманитарного права и национальному законодательству как оккупированного государства, так и государства-оккупанта.

ККС отмечает, что разумное сомнение не должно быть чисто умозрительным, а должно основываться на определенных установленных судом обстоятельствах или недоказанности важных для дела обстоятельств, что дает основания предполагать такое развитие событий, которое противоречит версии обвинения и которое невозможно опровергнуть предоставленными сторонами доказательствами.

Действия оккупантов, а именно завладение имуществом, лишение свободы без каких-либо протоколов и сокрытие судьбы задержанного, являются классическим примером насильственного исчезновения. Даже если военные действовали по приказу, такой приказ является явно преступным, поскольку противоречит международному гуманитарному праву и национальному законодательству обеих стран.

Согласно ч. 4 ст. 41 УК Украины, выполнение очевидно преступного приказа не освобождает от ответственности. Военнослужащий несет наказание по ст. 438 УК Украины на общих основаниях.

Отклоненная версия о необходимой обороне

Кассационный уголовный суд Верховного Суда в деле № 284/49/19 оставил без удовлетворения кассационные жалобы осужденного и его защитника. Лицо было признано виновным в том, что на почве внезапно возникших неприязненных отношений совершило выстрел из охотничьего ружья в потерпевшего, причинив тому сквозное огнестрельное ранение живота, от которого тот скончался на месте. Кроме того, осужденный незаконно приобрел и хранил боевые патроны, а также самостоятельно выготовил 35 патронов для охотничьего ружья.

Действия были квалифицированы по ст. 115 ч. 1 (умышленное убийство), ст. 263 ч. 1 (незаконное обращение с оружием) и ст. 263-1 ч. 1 (изготовление оружия). По принципу поглощения окончательное наказание составило 10 лет лишения свободы.

Защитник настаивал, что обвиняемый действовал в состоянии необходимой обороны — якобы потерпевший напал на него с ножом. Также обжаловалось назначенное наказание и решение гражданских исков.

Коллегия судей полностью отклонила кассационные жалобы и оставила приговор и постановление апелляционного суда без изменений. Версия защиты о необходимой обороне опровергнута доказательствами: выстрел произведен в спину потерпевшего с расстояния 1–1,5 метра. Поведение осужденного после убийства, а именно сокрытие тела и ложные сведения родственникам, опровергает наличие необходимой обороны.

Верховный Суд еще раз подчеркнул подход к делам об умышленных убийствах из оружия и отклонил попытки переложить ответственность на потерпевшего при отсутствии подтверждающих доказательств.

