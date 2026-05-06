  1. В Украине

В Киеве водитель на Maserati устроил «GTA», а затем закрылся в авто от полицейских, фото

21:02, 6 мая 2026
После ДТП водитель пытался избежать общения с правоохранителями, закрывшись в своем автомобиле.
В Киеве полиция задержала водителя Maserati после ДТП в Печерском районе. Как сообщили в полиции, автопроисшествие произошло сегодня около 11:00 возле Национального ботанического сада имени Гришко.

По предварительной информации, 48-летний водитель легкового автомобиля двигался с превышением скорости, а также совершил столкновение с тремя припаркованными автомобилями. В результате удара 49-летний водитель автомобиля KIA, который находился в салоне, получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован.

После ДТП водитель Maserati пытался избежать общения с полицейскими и закрылся в автомобиле. Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данным полиции, мужчина имел признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения соответствующего осмотра отказался. Патрульные составили на него административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Кроме того, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и механизм ДТП.

 

полиция ДТП Киев

