Более 12 тысяч работников аварийно-восстановительных бригад получат доплаты по 20 тысяч грн

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что более 12 тысяч работников, участвовавших в аварийно-восстановительных работах после российских атак, получат доплаты по 20 тысяч гривен за март. По ее словам, правительство уже выделило на это 242 млн. грн.

Речь идет о около 9 тысяч энергетиков, около 2 тысяч коммунальщиков и газовиков, а также более тысячи железнодорожников, которые восстанавливают поврежденную инфраструктуру и обеспечивают стабильную работу общин.

Как отметила глава правительства, средства предприятия перечислят работникам непосредственно на счета.

Всего за зимне-весенний период такие доплаты уже получили почти 40 тысяч специалистов.

