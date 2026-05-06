Понад 12 тисяч працівників аварійно-відновлювальних бригад отримають доплати по 20 тисяч грн

19:37, 6 травня 2026
Понад 12 тисяч працівників, які були залучені до аварійно-відновлювальних робіт після російських атак, отримають доплати по 20 тисяч гривень за березень, на що уряд уже виділив 242 млн грн.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що понад 12 тисяч працівників, які брали участь в аварійно-відновлювальних роботах після російських атак, отримають доплати по 20 тисяч гривень за березень. За її словами, уряд уже виділив на це 242 млн грн.

Йдеться про близько 9 тисяч енергетиків, майже 2 тисячі комунальників і газовиків, а також понад тисячу залізничників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру та забезпечують стабільну роботу громад.

Як зазначила очільниця уряду, кошти підприємства перерахують працівникам безпосередньо на рахунки.

Загалом упродовж зимово-весняного періоду такі доплати вже отримали майже 40 тисяч фахівців.

Кабінет Міністрів України Україна

