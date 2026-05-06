Понад 12 тисяч працівників аварійно-відновлювальних бригад отримають доплати по 20 тисяч грн
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що понад 12 тисяч працівників, які брали участь в аварійно-відновлювальних роботах після російських атак, отримають доплати по 20 тисяч гривень за березень. За її словами, уряд уже виділив на це 242 млн грн.
Йдеться про близько 9 тисяч енергетиків, майже 2 тисячі комунальників і газовиків, а також понад тисячу залізничників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру та забезпечують стабільну роботу громад.
Як зазначила очільниця уряду, кошти підприємства перерахують працівникам безпосередньо на рахунки.
Загалом упродовж зимово-весняного періоду такі доплати вже отримали майже 40 тисяч фахівців.
