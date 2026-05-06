Может ли адвокат получить документы из регистрационного дела по запросу — разъяснение

Адвокаты могут получать информацию из Государственного реестра прав в электронной форме через непосредственный доступ к ГРП.

Фото: facebook.com/viddilV

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отдел взаимодействия с субъектами государственной регистрации Киевского межрегионального управления Министерства юстиции объяснил, может ли адвокат получить документы из регистрационного дела по запросу.

В ведомстве отметили, что к ним регулярно поступают адвокатские запросы относительно:

▪️ документов, на основании которых проведена государственная регистрация прав или зарегистрировано обременение

▪️ решений государственного регистратора

▪️ получения материалов регистрационного дела

Можно ли истребовать документы?

В соответствии с ч. 6 ст. 17 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений»:

истребование (изъятие) документов из регистрационного дела возможно только по решению суда.

Кто хранит регистрационные дела?

Согласно ч. 1 ст. 9 Закона регистрационные дела в бумажной форме хранят исключительно:

органы местного самоуправления

местные государственные администрации (по местонахождению имущества)

То есть территориальные органы Минюста не являются распорядителями таких документов.

Как адвокату получить информацию?

В то же время закон предусматривает другой механизм.

Согласно ч. 3 ст. 32 Закона:

адвокаты могут получать информацию из Государственного реестра прав в электронной форме через непосредственный доступ к ГРП (с использованием КЭП)

Это детализировано:

п. 3, 4 Порядка доступа к Государственному реестру прав (постановление КМУ № 1127)

п. 56, 59 Порядка ведения Реестра (постановление КМУ № 1141)

Через ГРП можно:

найти сведения об объекте или субъекте

просмотреть перечень документов в регистрационном деле

получить электронные копии документов

Кто предоставляет доступ к Реестру?

Администратор реестров — ГП «НАИС» (приказ Минюста № 1059/5)

Доступ предоставляется на основании договора

Обязательное условие — использование квалифицированной электронной подписи

Вывод

▪️ Территориальные органы Минюста не хранят бумажные регистрационные дела

▪️ Документы из них истребуются только по решению суда

▪️ Адвокаты могут самостоятельно получить информацию и электронные копии через Реестр

▪️ Для бумажных документов — обращение к надлежащему субъекту хранения

Итак: если нужны материалы регистрационного дела — выбирайте один из двух путей:

электронный доступ к Реестру

обращение в орган хранения + судебное решение

Ведомство обращает внимание, что в условиях правового режима военного положения предоставление доступа к Единым и Государственным реестрам осуществляется с учетом особенностей, определенных законом.

Разъяснения имеют информационный характер и не устанавливают норм права.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.