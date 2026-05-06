Может ли адвокат получить документы из регистрационного дела по запросу — разъяснение
Отдел взаимодействия с субъектами государственной регистрации Киевского межрегионального управления Министерства юстиции объяснил, может ли адвокат получить документы из регистрационного дела по запросу.
В ведомстве отметили, что к ним регулярно поступают адвокатские запросы относительно:
▪️ документов, на основании которых проведена государственная регистрация прав или зарегистрировано обременение
▪️ решений государственного регистратора
▪️ получения материалов регистрационного дела
Можно ли истребовать документы?
В соответствии с ч. 6 ст. 17 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений»:
истребование (изъятие) документов из регистрационного дела возможно только по решению суда.
Кто хранит регистрационные дела?
Согласно ч. 1 ст. 9 Закона регистрационные дела в бумажной форме хранят исключительно:
- органы местного самоуправления
- местные государственные администрации (по местонахождению имущества)
То есть территориальные органы Минюста не являются распорядителями таких документов.
Как адвокату получить информацию?
В то же время закон предусматривает другой механизм.
Согласно ч. 3 ст. 32 Закона:
- адвокаты могут получать информацию из Государственного реестра прав в электронной форме через непосредственный доступ к ГРП (с использованием КЭП)
Это детализировано:
- п. 3, 4 Порядка доступа к Государственному реестру прав (постановление КМУ № 1127)
- п. 56, 59 Порядка ведения Реестра (постановление КМУ № 1141)
Через ГРП можно:
- найти сведения об объекте или субъекте
- просмотреть перечень документов в регистрационном деле
- получить электронные копии документов
Кто предоставляет доступ к Реестру?
Администратор реестров — ГП «НАИС» (приказ Минюста № 1059/5)
Доступ предоставляется на основании договора
Обязательное условие — использование квалифицированной электронной подписи
Вывод
▪️ Территориальные органы Минюста не хранят бумажные регистрационные дела
▪️ Документы из них истребуются только по решению суда
▪️ Адвокаты могут самостоятельно получить информацию и электронные копии через Реестр
▪️ Для бумажных документов — обращение к надлежащему субъекту хранения
Итак: если нужны материалы регистрационного дела — выбирайте один из двух путей:
- электронный доступ к Реестру
- обращение в орган хранения + судебное решение
Ведомство обращает внимание, что в условиях правового режима военного положения предоставление доступа к Единым и Государственным реестрам осуществляется с учетом особенностей, определенных законом.
Разъяснения имеют информационный характер и не устанавливают норм права.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.