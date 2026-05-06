Чи може адвокат отримати документи з реєстраційної справи за запитом — роз’яснення

20:27, 6 травня 2026
Адвокати можуть отримувати інформацію з Державного реєстру прав в електронній формі через безпосередній доступ до ДРП.
Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції пояснив, чи може адвокат отримати документи з реєстраційної справи за запитом.

У відомстві зазначили, що до них регулярно надходять адвокатські запити щодо:

▪️ документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав чи зареєстровано обтяження

▪️ рішень державного реєстратора

▪️ отримання матеріалів реєстраційної справи

Чи можна витребувати документи?

Відповідно до ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:

- витребування (вилучення) документів із реєстраційної справи можливе лише за рішенням суду.

Хто зберігає реєстраційні справи?

Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону реєстраційні справи у паперовій формі зберігають виключно:

  • органи місцевого самоврядування
  • місцеві державні адміністрації (за місцезнаходженням майна)

Тобто територіальні органи Мін’юсту не є розпорядниками таких документів.

Як адвокату отримати інформацію?

Водночас закон передбачає інший механізм

Згідно з ч. 3 ст. 32 Закону:

- адвокати можуть отримувати інформацію з Державного реєстру прав в електронній формі через безпосередній доступ до ДРП (з використанням КЕП)

Це деталізовано:

  • п. 3, 4 Порядку доступу до Державного реєстру прав (постанова КМУ № 1127)
  • п. 56, 59 Порядку ведення Реєстру (постанова КМУ № 1141)

Через ДРП можна:

- знайти відомості про об’єкт або суб’єкта

- переглянути перелік документів у реєстраційній справі

- отримати електронні копії документів

Хто надає доступ до Реєстру?

Адміністратор реєстрів — ДП «НАІС» (наказ Мін’юсту № 1059/5)

- Доступ надається на підставі договору

- Обов’язкова умова — використання кваліфікованого електронного підпису

Висновок

▪️ Територіальні органи Мін’юсту не зберігають паперові реєстраційні справи

▪️ Документи з них витребовуються лише за рішенням суду

▪️ Адвокати можуть самостійно отримати інформацію та електронні копії через Реєстр

▪️ Для паперових документів — звернення до належного суб’єкта зберігання

Отже: якщо потрібні матеріали реєстраційної справи — обирайте один із двох шляхів:

  1. електронний доступ до Реєстру
  2. звернення до органу зберігання + судове рішення

Відомство звертає увагу, що в умовах правового режиму воєнного стану надання доступу до Єдиних та Державних реєстрів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законом.

Роз’яснення мають інформаційний характер і не встановлюють норм права.

