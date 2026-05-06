Чи може адвокат отримати документи з реєстраційної справи за запитом — роз’яснення
Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції пояснив, чи може адвокат отримати документи з реєстраційної справи за запитом.
У відомстві зазначили, що до них регулярно надходять адвокатські запити щодо:
▪️ документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав чи зареєстровано обтяження
▪️ рішень державного реєстратора
▪️ отримання матеріалів реєстраційної справи
Чи можна витребувати документи?
Відповідно до ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:
- витребування (вилучення) документів із реєстраційної справи можливе лише за рішенням суду.
Хто зберігає реєстраційні справи?
Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону реєстраційні справи у паперовій формі зберігають виключно:
- органи місцевого самоврядування
- місцеві державні адміністрації (за місцезнаходженням майна)
Тобто територіальні органи Мін’юсту не є розпорядниками таких документів.
Як адвокату отримати інформацію?
Водночас закон передбачає інший механізм
Згідно з ч. 3 ст. 32 Закону:
- адвокати можуть отримувати інформацію з Державного реєстру прав в електронній формі через безпосередній доступ до ДРП (з використанням КЕП)
Це деталізовано:
- п. 3, 4 Порядку доступу до Державного реєстру прав (постанова КМУ № 1127)
- п. 56, 59 Порядку ведення Реєстру (постанова КМУ № 1141)
Через ДРП можна:
- знайти відомості про об’єкт або суб’єкта
- переглянути перелік документів у реєстраційній справі
- отримати електронні копії документів
Хто надає доступ до Реєстру?
Адміністратор реєстрів — ДП «НАІС» (наказ Мін’юсту № 1059/5)
- Доступ надається на підставі договору
- Обов’язкова умова — використання кваліфікованого електронного підпису
Висновок
▪️ Територіальні органи Мін’юсту не зберігають паперові реєстраційні справи
▪️ Документи з них витребовуються лише за рішенням суду
▪️ Адвокати можуть самостійно отримати інформацію та електронні копії через Реєстр
▪️ Для паперових документів — звернення до належного суб’єкта зберігання
Отже: якщо потрібні матеріали реєстраційної справи — обирайте один із двох шляхів:
- електронний доступ до Реєстру
- звернення до органу зберігання + судове рішення
Відомство звертає увагу, що в умовах правового режиму воєнного стану надання доступу до Єдиних та Державних реєстрів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законом.
Роз’яснення мають інформаційний характер і не встановлюють норм права.
