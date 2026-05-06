ВПЛ могут проверить место в очереди на жилой ваучер еВосстановление: как это сделать

Украинцы со статусом ВПЛ, которые подали заявки на жилищные ваучеры по программе еВосстановление в направлении «Жилье для ВПЛ с ВОТ», теперь могут проверить свое место в очереди на финансирование.

Украинцы, которые подали заявки на бронирование средств по программе єВідновлення в направлении «Жилье для ВПЛ с ВОТ», теперь могут узнать свое место в очереди. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Напомним, с 1 мая началось бронирование средств для использования жилищных ваучеров участниками боевых действий и людьми с инвалидностью вследствие войны, имеющими статус внутренне перемещенных лиц.

По данным министерства, украинцы подали более 17 тысяч заявок. Благодаря первому траншу финансирования удалось забронировать средства для 3 296 заявителей на общую сумму почти 6,6 млрд гривен. У таких пользователей статус жилищного ваучера в приложении Дія изменился на «обратитесь к нотариусу».

У заявителей, которые еще не получили подтверждение, сейчас отображается статус «бронируем средства». В Минразвития отметили, что продолжается работа по привлечению дополнительного финансирования для дальнейшей реализации программы.

Чтобы участники программы могли проверить свое место в очереди, Министерство развития общин и территорий совместно с правительственным контактным центром внедрили специальный механизм. Получить информацию можно по телефону 1545 — для этого необходимо сообщить оператору номер жилищного ваучера, который отображается в приложении Дія.

Оператор сообщит:

— статус ваучера;

— дату и время подачи заявки на финансирование;

— место в очереди;

— количество заявок, ожидающих бронирования средств перед вами.

Очередь на финансирование жилищных ваучеров формируется автоматически. После подачи заявки на бронирование средств через приложение Дія она передается в электронную систему Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ), где фиксируются точные дата и время подачи — именно по этому принципу определяется последовательность в очереди.

Ежедневно система РПУИ получает от оператора программы — Укрпочты — информацию о доступном объеме средств и определяет, сколько заявок может быть профинансировано. Если финансирования достаточно, средства автоматически бронируются для заявителей в порядке очереди. После этого люди получают уведомление в приложении Дія, а в жилищном ваучере появляется статус «обратитесь к нотариусу».

Если забронированные средства не используются в течение 60 дней, они возвращаются в программу и направляются следующим заявителям. В таком случае заявитель может повторно подать заявку и снова стать в очередь.

Программа «Жилье для ВПЛ с ВОТ» предусматривает предоставление жилищных ваучеров внутренне перемещенным лицам с временно оккупированных территорий, имеющим статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

