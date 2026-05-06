ВПО можуть перевірити місце в черзі на житловий ваучер єВідновлення: як це зробити

Українці зі статусом ВПО, які подали заявки на житлові ваучери за програмою єВідновлення у напрямі «Житло для ВПО з ТОТ», тепер можуть перевірити своє місце у черзі на фінансування.

Українці, які подали заявки на бронювання коштів за програмою єВідновлення у напрямі «Житло для ВПО з ТОТ», тепер можуть дізнатися своє місце у черзі. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, з 1 травня розпочалося бронювання коштів для використання житлових ваучерів учасниками бойових дій та людьми з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

За даними міністерства, українці подали понад 17 тисяч заявок. Завдяки першому траншу фінансування вдалося забронювати кошти для 3 296 заявників на загальну суму майже 6,6 млрд гривень. У таких користувачів статус житлового ваучера в застосунку Дія змінився на «зверніться до нотаріуса».

У заявників, які ще не отримали підтвердження, наразі відображається статус «бронюємо кошти». У Мінрозвитку зазначили, що триває робота над залученням додаткового фінансування для подальшої реалізації програми.

Щоб учасники програми могли перевірити своє місце у черзі, Міністерство розвитку громад та територій разом з урядовим контактним центром запровадили спеціальний механізм. Отримати інформацію можна за телефоном 1545 — для цього потрібно повідомити оператору номер житлового ваучера, який відображається у застосунку Дія.

Оператор повідомить:

статус ваучера;

дату і час подання заявки на фінансування;

місце в черзі;

кількість заявок, що очікують бронювання коштів перед вами.

Черга на фінансування житлових ваучерів формується автоматично. Після подання заявки на бронювання коштів через застосунок Дія вона передається до електронної системи Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ), де фіксується точна дата і час подання — саме за цим принципом визначається послідовність у черзі.

Щодня система РПЗМ отримує від оператора програми — Укрпошти — інформацію про доступний обсяг коштів і визначає, скільки заявок може бути профінансовано. Якщо фінансування достатньо, кошти автоматично бронюються для заявників у порядку черги. Після цього люди отримують сповіщення у застосунку Дія, а в житловому ваучері з’являється статус «зверніться до нотаріуса».

Якщо заброньовані кошти не використовуються протягом 60 днів, вони повертаються до програми і спрямовуються наступним заявникам. У такому випадку заявник може повторно подати заявку та стати в чергу знову.

Програма «Житло для ВПО з ТОТ» передбачає надання житлових ваучерів внутрішньо переміщеним особам із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

