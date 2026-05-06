Кабмин назначил Сергея Гурского руководителем Госслужбы морского транспорта
20:08, 6 мая 2026
Также правительство обновило состав Нацкомиссии по стандартам государственного языка и согласовало увольнение главы Бердичевской РГА в Житомирской области.
Кабинет Министров принял ряд кадровых решений в отношении государственных органов и должностных лиц.
В частности, правительство назначило Сергея Гурского главой Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины. Также Михаил Винтонив назначен членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
Кроме того, Кабмин согласовал увольнение Людмилы Димидюк с должности главы Бердичевской районной государственной администрации Житомирской области.
