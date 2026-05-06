Кабмін призначив Сергія Гурського керівником Держслужби морського транспорту
20:08, 6 травня 2026
Також уряд оновив склад Нацкомісії зі стандартів державної мови та погодив звільнення очільниці Бердичівської РДА на Житомирщині.
Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень щодо державних органів та посадовців.
Зокрема, уряд призначив Сергія Гурського головою Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України. Також Михайла Вінтоніва призначено членом Національної комісії зі стандартів державної мови.
Крім того, Кабмін погодив звільнення Людмили Димидюк з посади голови Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області.
Нагадаємо, Кабмін звільнив заступника міністра економіки Ігоря Зубовича.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.