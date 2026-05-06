Выборов в приложении Дия не будет, поскольку он не может гарантировать полную тайну голосования — Минцифры

Исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков заявил, что провести выборы через приложение «Дия» пока невозможно из-за сложности обеспечения тайны голосования.

Исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков сообщил, что использование приложения «Дия» для проведения выборов пока невозможно. Основной причиной он назвал сложность обеспечения тайны голосования, гарантированной Конституцией Украины. Также, по его словам, через приложение не планируют посылать повестки.

Борняков пояснил, что перед любым внедрением электронного голосования необходимо, прежде всего, решить вопрос конфиденциальности и защиты выбора граждан.

Он отметил, что сегодня гарантировать полную тайну волеизъявления можно только во время традиционного голосования в специально оборудованных кабинках.

"Когда говорят, что "Дия" может быть использовано в выборах – это невозможно, потому что согласно Конституции нужно, чтобы была тайна голосования, чтобы наш голос, кто-либо в Украине, куда он поставил галочку, осталась его тайная информация", – отметил Борняков в интервью Forbes.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что одним из ключевых направлений для Украины остается усиление защиты персональных данных. Это также важное требование на пути евроинтеграции.

По словам Борнякова, украинское законодательство в сфере защиты персональной информации нуждается в обновлении в соответствии со стандартами GDPR — всеобщим регламентом Европейского Союза по защите данных.

