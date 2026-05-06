Виборів у застосунку Дія не буде, оскільки він не може гарантувати повну таємницю голосування, — Мінцифри

Виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок «Дія» наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування.

Виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков повідомив, що використання застосунку «Дія» для проведення виборів наразі неможливе. Основною причиною він назвав складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки.

Борняков пояснив, що перед будь-яким впровадженням електронного голосування необхідно насамперед вирішити питання конфіденційності та захисту вибору громадян.

Він зазначив, що сьогодні гарантувати повну таємницю волевиявлення можливо лише під час традиційного голосування у спеціально обладнаних кабінках.

"Коли кажуть, що "Дія" може бути використана у виборах – це неможливо, бо згідно з Конституцією треба, щоб була таємниця голосування, щоб наш голос, будь-хто в Україні, куди він поставив галочку, залишилася його таємна інформація", – зазначив Борняков в інтерв'ю Forbes.

Крім того, чиновник підкреслив, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції.

За словами Борнякова, українське законодавство у сфері захисту персональної інформації потребує оновлення відповідно до стандартів GDPR — загального регламенту Європейського Союзу щодо захисту даних.

