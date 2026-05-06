  1. В Україні

Виборів у застосунку Дія не буде, оскільки він не може гарантувати повну таємницю голосування, — Мінцифри

20:22, 6 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок «Дія» наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування.
Виборів у застосунку Дія не буде, оскільки він не може гарантувати повну таємницю голосування, — Мінцифри
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков повідомив, що використання застосунку «Дія» для проведення виборів наразі неможливе. Основною причиною він назвав складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Борняков пояснив, що перед будь-яким впровадженням електронного голосування необхідно насамперед вирішити питання конфіденційності та захисту вибору громадян.

Він зазначив, що сьогодні гарантувати повну таємницю волевиявлення можливо лише під час традиційного голосування у спеціально обладнаних кабінках.

"Коли кажуть, що "Дія" може бути використана у виборах – це неможливо, бо згідно з Конституцією треба, щоб була таємниця голосування, щоб наш голос, будь-хто в Україні, куди він поставив галочку, залишилася його таємна інформація", – зазначив Борняков в інтерв'ю Forbes.

Крім того, чиновник підкреслив, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції.

За словами Борнякова, українське законодавство у сфері захисту персональної інформації потребує оновлення відповідно до стандартів GDPR — загального регламенту Європейського Союзу щодо захисту даних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вибори Україна Дія Міністерство цифрової трансформації

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Комітет рекомендує парламенту збільшити строк покарання за булінг учасника освітнього процесу до одного року

Через застарілий тримісячний термін розгляду справ про булінг кожен десятий кривдник в Україні уникає відповідальності.

Уряд оприлюднив графік великої приватизації: у продажі Ocean Plaza та Украгролізинг

Велика приватизація 2026: стратегії, санкційні активи та інвестиційні плани.

Чоловік за кордоном, який проживав у Румунії, отримав штраф за неявку до ТЦК — що вирішив суд

Апеляційний суд скасував штраф за неявку до ТЦК, встановивши, що повістка не була належним чином вручена позивачу.

Регулятори очолюють рейтинг зарплат у держсекторі — хто формує ТОП-5 за рівнем окладу

Попри зростання зарплат, у державному секторі спостерігається кадровий дефіцит.

Формальний родич більше не підстава для відмови у звільненні з лав ЗСУ за сімейними обставинами: нова позиція Верховного Суду

ВС став на бік військового у справі про звільнення за сімейними обставинами.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]