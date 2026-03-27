У Києві викрили чоловіка, який за $9000 продавав фіктивну інвалідність через OLX

У Києві правоохоронці викрили чоловіка, який через OLX за 9000$ пропонував військовозобов’язаному оформлення фіктивної інвалідності. Про це повідомляє міська прокуратура.

34-річному киянину повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення лікарями та представниками військово-лікарських комісій. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Встановлено, що підозрюваний розмістив оголошення про сприяння військовозобов’язаному у знятті з військового обліку та оформленні фіктивної інвалідності. При цьому він вдавав, що має зв’язки серед медичних працівників, які входять до складу експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, а також серед службових осіб військово-лікарських комісій ТЦК та СП.

Від чоловіка, який звернувся через сайт за відповідними послугами, підозрюваний отримав 9000$. Тоді ж його і затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час проведення невідкладного обшуку в автомобілі затриманого виявлено та вилучено бойову гранату «Ф-1». Йому також повідомлено про підозру у незаконному поводженні з боєприпасами (ч.1 ст. 263 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

