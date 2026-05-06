Благотворительная помощь и НДС: влияет ли на обязательную регистрацию

В ГНС отметили, что под безвозмездной поставкой следует понимать поставку товаров или услуг благотворительным организациям и получателям благотворительной помощи без какой-либо денежной, материальной или иной компенсации.

Фото: kyivobl.tax.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Киевской области объяснило, учитываются ли объемы поставки товаров или услуг в рамках благотворительной помощи при определении порога для обязательной регистрации плательщиком НДС.

Согласно п.п. 69.12 п. 69 подраздела 10 разд. ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) операции, предусмотренные п.п. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 НКУ, осуществленные в течение периода действия военного положения в Украине, введенного Указом Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 года № 64/2022, утвержденным Законом Украины «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 года № 2102-IX, общественными объединениями и/или благотворительными организациями, не включаются такими общественными объединениями или благотворительными организациями при определении общей суммы для обязательной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии со ст. 181 НКУ.

При этом п.п. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 НКУ предусмотрен режим освобождения от обложения НДС для операций по предоставлению благотворительной помощи, в частности безвозмездная поставка товаров/услуг благотворительным организациям, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством, а также предоставление такой помощи благотворительными организациями получателям (субъектам) благотворительной помощи в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности и благотворительных организациях.

Под безвозмездной поставкой следует понимать поставку товаров/услуг благотворительным организациям и получателям благотворительной помощи без какой-либо денежной, материальной или иной компенсации. В случае несоблюдения условий, определенных этим подпунктом, такие операции облагаются налогом на общих основаниях.

Таким образом, операции общественных объединений и/или благотворительных организаций по безвозмездной (без какой-либо денежной, материальной или иной компенсации) поставке товаров/услуг благотворительным организациям, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством, а также предоставление такой помощи благотворительными организациями получателям (субъектам) благотворительной помощи в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности и благотворительных организациях, не учитываются плательщиками, осуществляющими такие операции, при расчете ими общей суммы от осуществления операций по поставке товаров/услуг для определения необходимости регистрации плательщиком НДС в обязательном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.