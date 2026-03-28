  1. В Украине

Выезд за границу за $30 тысяч: во Львове разоблачили незаконную схему пограничника

08:30, 28 марта 2026
Во Львове задержан главный сержант пограничной службы, который за 30 тысяч долларов организовал незаконную схему выезда мужчин за границу.
Во Львове разоблачили и задержали военнослужащего пограничной службы, организовавшего незаконную схему выезда мужчин за границу. Операцию провели сотрудники Государственного бюро расследований по сотрудничеству со Службой безопасности Украины, сообщили в ГБР.

По данным следствия, главный сержант предлагал "услуги" по беспрепятственному пересечению государственной границы через один из пунктов пропуска на Львовщине. Он обещал клиентам изготовить поддельные документы и внести необходимые сведения в соответствующие базы данных, что позволяло свободно покидать территорию Украины и возвращаться обратно.

Стоимость такой "услуги" составляла 30 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали фигуранта непосредственно при получении всей оговоренной суммы.

Задержанному уже доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу.

В случае доказательства вины ему грозит до 9 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.

