Виїзд за кордон за $30 тисяч: у Львові викрили незаконну схему прикордонника

08:30, 28 березня 2026
У Львові затримали головного сержанта прикордонної служби, який за 30 тисяч доларів організував незаконну схему виїзду чоловіків за кордон.
Виїзд за кордон за $30 тисяч: у Львові викрили незаконну схему прикордонника
У Львові викрили та затримали військовослужбовця прикордонної служби, який організував незаконну схему виїзду чоловіків за кордон. Операцію провели працівники Державного бюро розслідувань у співпраці зі Службою безпеки України, повідомили у ДБР. 

За даними слідства, головний сержант пропонував “послуги” з безперешкодного перетину державного кордону через один із пунктів пропуску на Львівщині. Він обіцяв клієнтам виготовити підроблені документи та внести необхідні відомості до відповідних баз даних, що дозволяло вільно залишати територію України та повертатися назад.

Вартість такої “послуги” становила 30 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали фігуранта безпосередньо під час отримання всієї обумовленої суми.

Затриманому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

У разі доведення вини йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.

