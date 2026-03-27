Верховный Суд пояснил, когда необходимо учитывать мнение ребенка в спорах о месте проживания

Фото: freepik

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций по делу об изменении места проживания ребенка и направил его на новое рассмотрение, обратив внимание на необходимость учета мнения самого ребенка.

Как следует из материалов дела, отец обратился в суд с иском об определении места проживания малолетнего сына вместе с ним. Свои требования он обосновывал тем, что мать не уделяет должного внимания ребенку, не заботится о нем, не проявляет заботы, не интересуется успехами ребенка в школе, состоянием его здоровья, не заботится о физическом и духовном развитии ребенка.

По словам отца, сын не проявляет желания общаться с матерью. Кроме того, отец имеет с сыном хороший психологический контакт и привязанность друг к другу.

Что указали суды

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска, мотивируя тем, что с момента принятия решения Деснянского районного суда города Киева от 10.09.2021 (дело № 753/2392/21), которым определено место проживания малолетнего сына вместе с матерью, не изменились обстоятельства, влияющие на разрешение спора. Это судебное решение отец не исполняет, его ссылки в новом производстве с тем же предметом спора на возможное изменение обстоятельств не могут быть основанием для уклонения от исполнения другого окончательного решения суда по предыдущему делу. Заключение от 26.01.2024 по результатам психологического обследования и консультативного сопровождения ребенка выводов судов предыдущих инстанций не опровергает.

Верховный Суд не согласился с выводами судов, отменил судебные решения и передал дело на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции.

Суд указал, что с достижением возраста 10 лет у ребенка появляется право не только быть выслушанным и услышанным, но и право принимать активное участие в решении своей судьбы, в частности в определении места проживания.

Не предусмотрен шаблонный подход к рассмотрению дела с участием ребенка, в каждом конкретном случае суд должен подходить разумно и учитывать особенности развития каждого ребенка.

В данном деле истец подал в суд первой инстанции ходатайство об опросе ребенка, в удовлетворении которого судом было отказано. В апелляционной жалобе истец, в частности, ссылался на то, что суд неправомерно отказал в удовлетворении его ходатайства об опросе ребенка в судебном заседании с участием детского психолога, которое также продублировал его представитель, однако указанное ходатайство суд апелляционной инстанции не рассмотрел.

Суды не выяснили возможность опроса и мнение ребенка по вопросу определения места его проживания.

Постановление Верховного Суда по делу № 754/1447/23 (производство № 61-6119св24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.