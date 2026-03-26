Буданов заявил, что на Пасху может состояться крупный обмен пленными

Глава Офиса Президента сообщил, что за время работы Координационного штаба домой уже вернулись более 8,5 тысяч украинских военных и гражданских лиц.

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что работа Координационного штаба продолжается, и выразил надежду на крупный обмен украинцев из российского плена на Пасху.

По словам Буданова, за время работы Координационного штаба состоялось более 70 обменов, в результате которых домой вернулись более 8,5 тысяч украинских военных и гражданских лиц.

Глава Офиса Президента подчеркнул, что каждый обмен – результат многомесячной работы разведчиков, переговорщиков, медиков, волонтеров и дипломатов, которые ежедневно делают невозможное возможным.

«Работа продолжается. Будут новые обмены. Я очень надеюсь, что на Пасху мы все увидим крупный обмен. А мы сделаем для этого все, что нужно», – отметил Буданов.

Он также поблагодарил международных партнеров, в частности США и ОАЭ, а также семьи пленных за веру и поддержку, подчеркнув, что Координационный штаб работает «вместе ради возвращения» украинцев домой.

