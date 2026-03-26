  1. Видео
  2. / В Украине

Буданов заявил, что на Пасху может состояться крупный обмен пленными

20:06, 26 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Глава Офиса Президента сообщил, что за время работы Координационного штаба домой уже вернулись более 8,5 тысяч украинских военных и гражданских лиц.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что работа Координационного штаба продолжается, и выразил надежду на крупный обмен украинцев из российского плена на Пасху.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Буданова, за время работы Координационного штаба состоялось более 70 обменов, в результате которых домой вернулись более 8,5 тысяч украинских военных и гражданских лиц.

Глава Офиса Президента подчеркнул, что каждый обмен – результат многомесячной работы разведчиков, переговорщиков, медиков, волонтеров и дипломатов, которые ежедневно делают невозможное возможным.

«Работа продолжается. Будут новые обмены. Я очень надеюсь, что на Пасху мы все увидим крупный обмен. А мы сделаем для этого все, что нужно», – отметил Буданов.

Он также поблагодарил международных партнеров, в частности США и ОАЭ, а также семьи пленных за веру и поддержку, подчеркнув, что Координационный штаб работает «вместе ради возвращения» украинцев домой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

офис президента Кирилл Буданов обмен пленными

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]