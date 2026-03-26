Буданов заявив, що на Великдень може відбутися великий обмін полоненими

20:06, 26 березня 2026
Керівник Офісу Президента повідомив, що за час роботи Координаційного штабу додому вже повернулися понад 8,5 тисяч українських військових та цивільних.
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що робота Координаційного штабу триває, і висловив сподівання на великий обмін українців з російського полону на Великдень.

За словами Буданова, за час роботи Координаційного штабу відбулося понад 70 обмінів, у результаті яких додому повернулися понад 8,5 тисячі українських військових та цивільних.

Керівник Офісу Президента підкреслив, що кожен обмін – результат багатомісячної роботи розвідників, переговорників, медиків, волонтерів та дипломатів, які щодня роблять неможливе можливим.

«Робота триває. Нові обміни будуть. Я дуже сподіваюся, що на Пасху ми всі побачимо великий обмін. А ми зробимо для цього все, що потрібно», – зазначив Буданов.

Він також подякував міжнародним партнерам, зокрема США та ОАЕ, а також родинам полонених за віру та підтримку, наголосивши, що Координаційний штаб працює «разом заради повернення» українців додому.

