Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полномасштабная война, безусловно, повлияла на процессы государственного надзора в Украине. Введенный в начале военного положения мораторий на плановые проверки создал для бизнеса зону комфорта, которая в итоге сошла на нет. Сегодня госорганы активно выполняют свои контрольные функции. Одним из самых серьезных испытаний для украинского бизнеса остаются проверки Гоструда. Так, в соответствии с Планом проверок Гоструда на 2026 год, с контролем от инспекторов столкнутся 18 211 субъектов хозяйствования.

Действующие критерии оценки риска, утвержденные постановлением КМУ № 383 еще в 2020 году, по мнению чиновников, нуждаются в актуализации из-за значительных изменений в законодательстве о труде и промышленной безопасности.

Поэтому правительство инициирует изменения в критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора за соблюдением законодательства в сферах охраны труда.

Главная цель изменений — внедрение более точного риск-ориентированного подхода. Это означает, что периодичность плановых проверок будет зависеть от реальных показателей деятельности предприятия и его истории соблюдения закона.

Ключевые изменения

В основе документа лежит усовершенствованный риск-ориентированный подход. Государство и в случае изменений предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов. Совокупный балл будет определять степень риска: высокая, средняя или незначительная. Именно градация по степени риска будет определять временной горизонт плановых проверок. Предприятия с высокой степенью риска будут попадать в планы контроля раз в два года, тогда как для субъектов с незначительным риском этот срок будет увеличен до пяти лет.

Показатели, которые будут непосредственно влиять на частоту проверок:

Технологический аудит, а именно наличие у предприятия машин повышенной опасности. Так, наличие оборудования, которое не было выведено из эксплуатации в установленном порядке в течение последних 5 лет, так и остается весомым фактором риска.

Таким образом правительство планирует стимулировать владельцев либо модернизировать мощности, либо официально их списывать. Однако, если действующие критерии предусматривали 35 баллов, то проект снижает количество баллов до 34.

Социальный аудит. Проект определяет отдельный перечень критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сферах занятости населения, занятости и трудоустройства лиц с инвалидностью, их показатели, количество баллов по каждому показателю, и предлагает детально определить последствия за необеспечение рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Невыполнение норматива рабочих мест или неподача соответствующей отчетности в течение двух лет подряд становится весомым фактором для повышения степени риска. Государство указывает, что социальная ответственность бизнеса больше не является добровольной опцией, а становится частью общего профиля безопасности предприятия. За такое невыполнение норматива предприятию будет начислено 20 баллов.

То же касается и труда несовершеннолетних: привлечение подростков к работам без надлежащего оформления или нарушение специальных условий их труда в течение последних пяти лет гарантированно переводит работодателя в группу усиленного риска. Правительство предлагает немного повысить стоимость нарушений в баллах. Действующая норма за использование труда несовершеннолетних начисляет 1 балл, а проект предусматривает 3 балла.

Трудовые отношения: Особое внимание уделяется порядку заключения трудовых договоров и соблюдению норм рабочего времени.

Проект вводит более жесткую связь между финансовой дисциплиной предприятия и уровнем его рискованности для государственного надзора. В частности, задолженность по выплате заработной платы или системная выплата зарплаты только на уровне минимальной теперь будет рассматриваться как один из ключевых индикаторов риска. Финансовые и кадровые показатели бизнеса будут непосредственно влиять на вероятность проведения проверок и уровень внимания со стороны инспекторов.

Так, если действующие критерии начисляли работодателю всего 2 балла за наличие задолженности по выплате заработной платы или нарушение сроков ее выплаты, проект предлагает начислять 7 баллов.

Новые системы льгот

Новые правила предлагают также внедрить цифровые преференции для добросовестного бизнеса, которых до сих пор не было в действующей редакции. В частности, предусмотрено, что наличие сертификата системы управления охраной труда ISO 45001 позволит предприятию уменьшить сумму набранных баллов по соответствующим показателям на 30 показателей. Такой подход должен стимулировать компании внедрять международные стандарты управления безопасностью труда.

Также предлагается ввести поощрения для работодателей, внедряющих программы психосоциальной поддержки работников на рабочем месте. Если на предприятии действует соответствующая политика и утвержденный план мероприятий, количество баллов по соответствующим нарушениям будет уменьшаться вдвое.

Особое внимание уделено трудоустройству лиц с инвалидностью I и II групп. Если предприятие обеспечило такое трудоустройство, начиная с 2022 года, сумма баллов за нарушения в этой сфере также будет уменьшаться на 50%.

Ожидается, что такие инструменты будут способствовать формированию более мотивирующей и партнерской модели взаимодействия между государством и ответственным бизнесом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.