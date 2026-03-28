Стародавні прикраси з України намагались переслати за кордон: митники показали знахідки, фото

Державна митна служба повідомила про запобігання незаконному вивезенню за межі країни 39 автентичних археологічних предметів, датованих VIII–XX століттями.

Так, київські митники виявили культурні цінності у міжнародних поштових відправленнях, які прямували до США, Франції та Італії. Відправниками були мешканці Харківської, Івано-Франківської та Вінницької областей.

Через ознаки старовини предмети передали на експертизу до Національний музей історії України. Фахівці підтвердили, що йдеться про автентичні зразки салтово-маяцької культури, а також артефакти періодів Середньовіччя, Ранньомодерної, Модерної та Новітньої доби на території України.

Серед вилученого — бронзові туалетні набори VIII–X століть, 28 ґудзиків IX–XVIII століть, особиста печатка XVIII століття, три натільні хрестики та п’ять бронзових перснів зі скляними вставками XIX–XX століть.

Експерти визнали всі предмети культурною цінністю. Згідно із законодавством, такі артефакти не можуть перебувати у приватному обігу чи вивозитися за кордон без спеціального дозволу Міністерство культури України.

Оскільки відповідних документів не було, митники вилучили знахідки. Наразі артефакти передано на склад митниці.

