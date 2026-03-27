Суд у Нідерландах заборонив Grok створювати «роздягнені» зображення людей без згоди

Рішення суду в Амстердамі може стати прецедентом у Європі та передбачає штрафи до 100 тисяч євро на день за порушення.

Суд у Нідерландах зобов’язав компанію Ілона Маска xAI та чат-бот Grok не створювати і не поширювати зображення, які «роздягають» дорослих або дітей, або показують їх у сексуалізованих позах із мінімальним одягом чи без нього, без їхньої згоди на території країни, пише Reuters.

Попередня заборона, винесена судом Амстердама, яка може стати прецедентом у Європі, є одним із перших випадків, коли суддя оцінив відповідальність xAI за створення інструментів, що можуть використовуватися для легкого генерування сексуалізованих зображень. Це відбувається на тлі численних скарг і розслідувань щодо Grok у світі.

У письмовому рішенні суд зазначив, що xAI та Grok заборонено «створювати та/або поширювати сексуальні зображення … у яких особи частково або повністю роздягнені без надання їхньої чіткої згоди», а у разі невиконання рішення компаніям загрожує штраф у розмірі 100 тисяч євро (115 350 доларів США) за кожен день порушення.

Під час слухання цього місяця xAI заявила, що не може повністю запобігти зловживанню своїми інструментами і не повинна нести відповідальність за дії недобросовісних користувачів.

Юристи компанії зазначили, що у січні було посилено захисні механізми, щоб запобігти редагуванню зображень реальних людей у відвертому вигляді, зокрема шляхом обмеження генерації зображень лише для платних підписників.

Рішення ухвалене на тлі посилення контролю з боку європейських регуляторів щодо Grok та інших інструментів штучного інтелекту в межах Закону ЄС про цифрові послуги, який зобов’язує великі платформи боротися з незаконним контентом. У січні Європейська комісія розпочала формальне розслідування щодо X через ризики, пов’язані з впровадженням Grok у ЄС, зокрема через створення маніпульованих відвертих зображень.

Крім того, раніше Європейський парламент підтримав заборону застосунків на основі ШІ, які створюють або змінюють відверті зображення («nudifier»).

