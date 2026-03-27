  1. В Україні

Переведення годинників: медики дали кілька порад, як полегшити процес адаптації

23:54, 27 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Переведення годинників може погіршити самопочуття в цей період, порушивши біологічні ритми людини.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

 Як відомо, 29 березня о 03:00 годині стрілки годинників потрібно перевести на 1 годину вперед, тобто час зміниться з 03:00 на 04:00.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Щороку в Україні відбувається дві такі зміни часу – навесні та восени.

Традиційно ця тема супроводжується обговореннями щодо користі чи негативного ефекту від такого процесу.

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб пояснив, як переведення годинників впливає на самопочуття?

«Переведення годинників двічі на рік може погіршити самопочуття в цей період, порушивши біологічні ритми людини», - заявили медики.

Ознаки поганого самопочуття в період переведення часу:

- втома,

- втрата концентрації;

- невчасний апетит;

- дискомфорт шлунково-кишкового тракту;

- загострення серцево-судинних проблем;

- переміна настрою.

До чутливої групи населення, яка може відчути дискомфорт під час переведення годинників, входять люди із серцево-судинними проблемами.

Під час весняного та осіннього переведення часу загострюються серцево-судинні захворювання (серцеві напади), травми, психічні та поведінкові розлади, а також захворювання, пов'язані з імунітетом, такі як неінфекційний ентерит та коліт.

Перехід також важче дається людям літнього віку, які можуть сильніше відчувати його наслідки. У них власні біологічні ритми йдуть з більшою кількістю збоїв, тому будь-які зсуви у різні боки сприймаються більш болюче. Літні люди можуть відчувати в цей період роздратування, незрозумілі почуття.

Коли важче переходити на інший час?

Осіннє переведення годинників загалом трішки м'якше, тому що дає ілюзію додаткової години для сну.

Наприклад, науковці виявили, що під час переходу на "літній" час збільшується кількість госпіталізацій, пов'язана фібриляцією передсердь у жінок. При переході на "зимовий" час така тенденція не спостерігалася.

Весняний перехід гірше сприймається людьми, які мають фіксований час роботи. Така зміна графіку може вплинути на концентрацію уваги. Під час весняного переведення непрямим шляхом також збільшується кількість жертв ДТП.

Як підготуватися до переходу на інший час?

В середньому здоровій людині для адаптації до нового графіку потрібно 3-4 дні.

Але загалом цей процес може тривати до 10 днів.

При цьому є кілька кроків, які можуть допомогти полегшити процес адаптації

- Корегуйте свій режим сну

- Підготуватися до процесу переведення годинників краще за кілька днів.

Для цього можна щодня зсувати години сну і пробудження на 10-20 хвилин.

- Стежте за режимом харчування

Потрібно стежити за тим, щоб шлунково-кишковий тракт не відчував сильного десинхронозу.

Тому прийоми їжі, як і сон, за кілька днів до переведення варто зсувати до того часу, який буде наступного тижня. 

- Відкладіть важливі справи

У ці дні потрібно спробувати мінімізувати психологічний тиск, пом'якшити свій графік та не планувати нічого важливого, оскільки можуть бути нюанси з концентрацією уваги.

Потрібно стежити, щоб не було дефіциту сну, зменшити фізичну активність та більше відпочивати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поради для здоров'я

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]