  1. В Украине

Перевод часов: медики дали несколько советов, как облегчить процесс адаптации

23:54, 27 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перевод часов может ухудшить самочувствие в этот период, нарушив биологические ритмы человека.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 Как известно, 29 марта в 03:00 стрелки часов нужно перевести на 1 час вперед, то есть время изменится с 03:00 на 04:00.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ежегодно в Украине происходит два таких изменения времени — весной и осенью.

Традиционно эта тема сопровождается обсуждениями о пользе или негативном эффекте такого процесса.

Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней объяснил, как перевод часов влияет на самочувствие.

«Перевод часов дважды в год может ухудшить самочувствие в этот период, нарушив биологические ритмы человека», — заявили медики.

Признаки плохого самочувствия в период перевода времени:

  • усталость,
  • потеря концентрации;
  • несвоевременный аппетит;
  • дискомфорт желудочно-кишечного тракта;
  • обострение сердечно-сосудистых проблем;
  • перепады настроения.

К чувствительной группе населения, которая может испытывать дискомфорт при переводе часов, относятся люди с сердечно-сосудистыми проблемами.

Во время весеннего и осеннего перевода времени обостряются сердечно-сосудистые заболевания (сердечные приступы), травмы, психические и поведенческие расстройства, а также заболевания, связанные с иммунитетом, такие как неинфекционный энтерит и колит.

Переход также сложнее дается людям пожилого возраста, которые могут сильнее ощущать его последствия. У них собственные биологические ритмы дают больше сбоев, поэтому любые смещения в разные стороны воспринимаются более болезненно. Пожилые люди могут испытывать в этот период раздражение, необъяснимые ощущения.

Когда сложнее переходить на другое время?

Осенний перевод часов в целом немного мягче, поскольку дает иллюзию дополнительного часа для сна.

Например, ученые выявили, что во время перехода на «летнее» время увеличивается количество госпитализаций, связанных с фибрилляцией предсердий у женщин. При переходе на «зимнее» время такая тенденция не наблюдалась.

Весенний переход хуже воспринимается людьми с фиксированным рабочим графиком. Такое изменение режима может повлиять на концентрацию внимания. Во время весеннего перевода косвенно также увеличивается количество жертв ДТП.

Как подготовиться к переходу на другое время?

В среднем здоровому человеку для адаптации к новому графику требуется 3–4 дня.

В целом этот процесс может длиться до 10 дней.

При этом есть несколько шагов, которые могут помочь облегчить процесс адаптации:

корректируйте свой режим сна;

готовиться к переводу часов лучше за несколько дней — для этого можно ежедневно смещать время сна и пробуждения на 10–20 минут;

следите за режимом питания — важно, чтобы желудочно-кишечный тракт не испытывал сильного десинхроноза, поэтому приемы пищи, как и сон, стоит заранее смещать к новому времени;

отложите важные дела — в эти дни стоит минимизировать психологическую нагрузку, смягчить график и не планировать ничего важного, поскольку возможны проблемы с концентрацией внимания.

Необходимо также следить за тем, чтобы не было дефицита сна, уменьшить физическую активность и больше отдыхать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

советы для здоровья

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

Финалисты определены: конкурс на главу Государственной таможенной службы вышел на завершающий этап

Конкурсная комиссия определила финалистов на должность руководителя Государственной таможенной службы — Ореста Мандзия и Руслана Даменцова.

Под маской потребительского кредита: Верховный Суд разрешил взыскивать ипотеку за коммерческие долги во время войны

Верховный Суд подтвердил: мораторий на принудительную реализацию ипотечного имущества физических лиц во время военного положения не распространяется на кредиты, выданные для предпринимательской деятельности.

Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]