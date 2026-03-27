Перевод часов: медики дали несколько советов, как облегчить процесс адаптации
Как известно, 29 марта в 03:00 стрелки часов нужно перевести на 1 час вперед, то есть время изменится с 03:00 на 04:00.
Ежегодно в Украине происходит два таких изменения времени — весной и осенью.
Традиционно эта тема сопровождается обсуждениями о пользе или негативном эффекте такого процесса.
Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней объяснил, как перевод часов влияет на самочувствие.
«Перевод часов дважды в год может ухудшить самочувствие в этот период, нарушив биологические ритмы человека», — заявили медики.
Признаки плохого самочувствия в период перевода времени:
- усталость,
- потеря концентрации;
- несвоевременный аппетит;
- дискомфорт желудочно-кишечного тракта;
- обострение сердечно-сосудистых проблем;
- перепады настроения.
К чувствительной группе населения, которая может испытывать дискомфорт при переводе часов, относятся люди с сердечно-сосудистыми проблемами.
Во время весеннего и осеннего перевода времени обостряются сердечно-сосудистые заболевания (сердечные приступы), травмы, психические и поведенческие расстройства, а также заболевания, связанные с иммунитетом, такие как неинфекционный энтерит и колит.
Переход также сложнее дается людям пожилого возраста, которые могут сильнее ощущать его последствия. У них собственные биологические ритмы дают больше сбоев, поэтому любые смещения в разные стороны воспринимаются более болезненно. Пожилые люди могут испытывать в этот период раздражение, необъяснимые ощущения.
Когда сложнее переходить на другое время?
Осенний перевод часов в целом немного мягче, поскольку дает иллюзию дополнительного часа для сна.
Например, ученые выявили, что во время перехода на «летнее» время увеличивается количество госпитализаций, связанных с фибрилляцией предсердий у женщин. При переходе на «зимнее» время такая тенденция не наблюдалась.
Весенний переход хуже воспринимается людьми с фиксированным рабочим графиком. Такое изменение режима может повлиять на концентрацию внимания. Во время весеннего перевода косвенно также увеличивается количество жертв ДТП.
Как подготовиться к переходу на другое время?
В среднем здоровому человеку для адаптации к новому графику требуется 3–4 дня.
В целом этот процесс может длиться до 10 дней.
При этом есть несколько шагов, которые могут помочь облегчить процесс адаптации:
корректируйте свой режим сна;
готовиться к переводу часов лучше за несколько дней — для этого можно ежедневно смещать время сна и пробуждения на 10–20 минут;
следите за режимом питания — важно, чтобы желудочно-кишечный тракт не испытывал сильного десинхроноза, поэтому приемы пищи, как и сон, стоит заранее смещать к новому времени;
отложите важные дела — в эти дни стоит минимизировать психологическую нагрузку, смягчить график и не планировать ничего важного, поскольку возможны проблемы с концентрацией внимания.
Необходимо также следить за тем, чтобы не было дефицита сна, уменьшить физическую активность и больше отдыхать.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.