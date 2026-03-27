У Раді з’явилася ще одна ініціатива щодо виплат військовим під час лікування: що пропонують

11:20, 27 березня 2026
У Раді паралельно розглядають два підходи до виплат військовим під час лікування.
Наразі чинне законодавство не передбачає збереження додаткової винагороди для військовослужбовців під час лікування. Йдеться про щомісячну виплату у розмірі 30 000 грн, яка надається за виконання бойових або спеціальних завдань. У разі перебування на лікуванні через поранення чи захворювання, пов’язані з проходженням служби, така винагорода, як правило, не виплачується.

У зв’язку з цим у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14400, який передбачає встановлення права на додаткову винагороду для військовослужбовців, які тимчасово не можуть виконувати службові обов’язки у зв’язку з лікуванням. Ініціатори пропонують внести зміни до статті 9-2 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та закріпити виплату на період лікування.

Дослідницька служба Верховної Ради України, проаналізувала законопроєкт, та зазначила, що у  Парламенті на розгляді вже перебуває законопроєкт №13704-д від 14.11.2025, яким пропонується комплексно врегулювати питання збереження всіх видів грошового забезпечення військовослужбовців на період лікування та реабілітації.

Нагадаємо, що законопроєктом №13704-д пропонується:

  • забезпечити повне збереження всіх видів грошового забезпечення військовослужбовців на період лікування та/або реабілітації, зокрема у разі перебування у закладах охорони здоров’я іноземних держав;
  • передбачити, що військовослужбовці, ветерани, особи, звільнені з полону, а також іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, під час лікування та реабілітації у медичних і реабілітаційних закладах усіх форм власності та підпорядкування забезпечуються покращеним харчуванням;
  • встановити, що лікування та реабілітація зазначених категорій осіб, а також осіб, звільнених з полону, здійснюється на рівних умовах у повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету;
  • передбачити, що у разі необхідності реабілітаційні заходи для військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, можуть продовжуватися у межах тривалого реабілітаційного періоду;
  • зобов’язати військовослужбовців після завершення лікування та реабілітації проходити медичний огляд військово-лікарською комісією перед поверненням до військової частини з метою визначення придатності до військової служби;
  • заборонити направлення військовослужбовця до військової частини після лікування та реабілітації без відповідного висновку військово-лікарської комісії щодо придатності до служби;
  • закріпити право військовослужбовців, які зазнали поранень чи травм унаслідок бойових дій або перебування в полоні, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни на вільний вибір протезів та/або ортезів, протезиста і суб’єкта господарювання, який надаватиме відповідні послуги з протезування та/або ортезування, відповідно до медичних призначень.

Таким чином, окремі положення ініціативи вже охоплюються ширшим законодавчим підходом, що передбачає системне вирішення відповідних питань.

Що стосується законопроєкту № 14400 Дослідницька служба пояснює, що чинне регулювання визначене постановою Кабінету Міністрів України №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та сім’ям під час дії воєнного стану». Вона встановлює умови виплати додаткової винагороди на період воєнного стану. Відповідно до пункту 1-1 постанови КМУ №168, військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання у період заходів, пов’язаних із забезпеченням оборони України та відсічі збройної агресії російської федерації, щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі 30 000 гривень пропорційно часу виконання таких завдань.

Також слід звернути увагу на правову позицію Верховного Суду. У постанові від 04 червня 2025 року у справі № 200/4201/23 колегія суддів Касаційного адміністративного суду зазначила, що додаткова винагорода у розмірі до 30 000 грн пов’язана з виконанням бойових (спеціальних) завдань відповідно до бойових наказів і розпоряджень, що зумовлено особливостями проходження служби в умовах воєнного стану. Розмір такої винагороди визначається пропорційно часу виконання відповідних завдань.

Суд також констатував, що чинним законодавством не передбачено права військовослужбовців на нарахування та виплату додаткової винагороди у розмірі до 30 000 грн за період лікування захворювань, пов’язаних із проходженням військової служби.

Виключення становлять випадки, коли військовослужбовець перебуває на стаціонарному лікуванні у зв’язку з пораненням, контузією, травмою або каліцтвом, пов’язаними із захистом Батьківщини, або перебуває у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії. У таких випадках, відповідно до пункту 1 постанови КМУ №168, передбачена додаткова винагорода у розмірі до 100 000 грн на місяць, що виплачується пропорційно часу участі у відповідних заходах.

Про це свідчать практика Верховного Суду у справі № 600/367/24 де зазначено, що право на отримання додаткової винагороди у розмірі 100 000 грн зберігається і під час лікування наслідків поранення, за умови встановлення причинного зв’язку із захистом Батьківщини.

Також необхідно звернути увагу, що відповідно до статті 91 Регламенту Верховної Ради України у разі внесення законопроєкту, реалізація якого впливає на показники бюджету (надходження або видатки), до нього має бути додано фінансово-економічне обґрунтування з відповідними розрахунками.

Окрім, у пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт не потребує додаткових видатків з державного бюджету. Разом з тим, станом на 26 березня фінансово-економічні розрахунки до законопроєкту №14400 не подано.

Стрічка новин

