Військових на лікарняному не будуть позбавляти спеціальних доплат у 30 тисяч гривень

07:30, 29 січня 2026
Військові продовжать отримувати щомісячну винагороду у 30  000 гривень за виконання бойових та спеціальних завдань навіть під час лікарняного.
Фото: militarnyi.com
На сайті Верховної Ради опубліковано законопроєкт №14400 про внесення змін до статті 9-2 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Документ передбачає право на додаткову винагороду для військовослужбовців, які тимчасово не можуть нести службу через лікування.

У пояснювальній записці йдеться, що зараз військові під час дії воєнного стану отримують додаткову щомісячну винагороду у розмірі 30 000 гривень за виконання бойових або спеціальних завдань. Однак закон не передбачає збереження цієї виплати, якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні через поранення або захворювання, пов’язаних з виконанням службових обов’язків.

Тому ініціатори законопроєкту пропонують внести зміни до статті 9-2 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», якими пропонується, що військовослужбовці матимуть право на виплату додаткової винагороди на період лікування.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що додаткову винагороду у розмірі 30 000 грн на місяць можуть отримувати військовослужбовці, які діють у складі угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ. Окрім того, залежно від умов служби та виконання спеціальних завдань, військові можуть отримувати виплати до 100 тисяч гривень.

Верховна Рада України законопроект ЗСУ військові військовослужбовці військова служба

