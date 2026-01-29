Военнослужащих на больничном не будут лишать специальных доплат в размере 30 тысяч гривен

Военные продолжат получать ежемесячное вознаграждение в размере 30 000 гривен за выполнение боевых и специальных задач даже во время больничного.

Фото: militarnyi.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте Верховной Рады опубликован законопроект №14400 о внесении изменений в статью 9-2 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Документ предусматривает право на дополнительное вознаграждение для военнослужащих, которые временно не могут выполнять службу из-за лечения.

В пояснительной записке говорится, что сейчас военные во время действия военного положения получают дополнительное ежемесячное вознаграждение в размере 30 000 гривен за выполнение боевых или специальных задач. Однако закон не предусматривает сохранение этой выплаты, если военнослужащий находится на лечении из-за ранения или заболевания, связанного с выполнением служебных обязанностей.

Поэтому инициаторы законопроекта предлагают внести изменения в статью 9-2 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которыми предлагается, чтобы военнослужащие имели право на выплату дополнительного вознаграждения на период лечения.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в месяц могут получать военнослужащие, действующие в составе группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Сил обороны государства, развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, которые осуществляют управление действующими группировками войск. Кроме этого, в зависимости от условий службы и выполнения специальных задач, военнослужащие могут получать выплаты до 100 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.