Военнослужащих на больничном не будут лишать специальных доплат в размере 30 тысяч гривен

07:30, 29 января 2026
Военные продолжат получать ежемесячное вознаграждение в размере 30  000 гривен за выполнение боевых и специальных задач даже во время больничного.
Фото: militarnyi.com
На сайте Верховной Рады опубликован законопроект №14400 о внесении изменений в статью 9-2 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Документ предусматривает право на дополнительное вознаграждение для военнослужащих, которые временно не могут выполнять службу из-за лечения.

В пояснительной записке говорится, что сейчас военные во время действия военного положения получают дополнительное ежемесячное вознаграждение в размере 30 000 гривен за выполнение боевых или специальных задач. Однако закон не предусматривает сохранение этой выплаты, если военнослужащий находится на лечении из-за ранения или заболевания, связанного с выполнением служебных обязанностей.

Поэтому инициаторы законопроекта предлагают внести изменения в статью 9-2 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которыми предлагается, чтобы военнослужащие имели право на выплату дополнительного вознаграждения на период лечения.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в месяц могут получать военнослужащие, действующие в составе группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Сил обороны государства, развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, которые осуществляют управление действующими группировками войск. Кроме этого, в зависимости от условий службы и выполнения специальных задач, военнослужащие могут получать выплаты до 100 тысяч гривен.

Военнослужащих на больничном не будут лишать специальных доплат в размере 30 тысяч гривен

