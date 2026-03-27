В Раде появилась ещё одна инициатива относительно выплат военнослужащим во время лечения: что предлагают

В Раде параллельно рассматривают два подхода к выплатам военнослужащим во время лечения.

В настоящее время действующее законодательство не предусматривает сохранения дополнительного вознаграждения для военнослужащих в период лечения. Речь идет о ежемесячной выплате в размере 30 000 грн, которая предоставляется за выполнение боевых или специальных задач. В случае нахождения на лечении из-за ранения или заболевания, связанных с прохождением службы, такая выплата, как правило, не осуществляется.

В связи с этим в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14400, который предусматривает установление права на дополнительное вознаграждение для военнослужащих, временно не способных выполнять служебные обязанности в связи с лечением. Инициаторы предлагают внести изменения в статью 9-2 Закона Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» и закрепить выплату на период лечения.

Исследовательская служба Верховной Рады Украины, проанализировав законопроект, отметила, что в парламенте уже находится на рассмотрении законопроект №13704-д от 14.11.2025, которым предлагается комплексно урегулировать вопрос сохранения всех видов денежного обеспечения военнослужащих на период лечения и реабилитации.

Напомним, что законопроектом №13704-д предлагается:

обеспечить полное сохранение всех видов денежного обеспечения военнослужащих на период лечения и/или реабилитации, в том числе при пребывании в учреждениях здравоохранения иностранных государств;

предусмотреть, что военнослужащие, ветераны, лица, освобожденные из плена, а также иностранцы и лица без гражданства, проходящие военную службу в Вооруженных Силах Украины, во время лечения и реабилитации в медицинских и реабилитационных учреждениях всех форм собственности и подчинения обеспечиваются улучшенным питанием;

установить, что лечение и реабилитация указанных категорий лиц, а также лиц, освобожденных из плена, осуществляется на равных условиях в полном объеме за счет средств государственного бюджета;

предусмотреть, что при необходимости реабилитационные мероприятия для военнослужащих, ветеранов и военнопленных, освобожденных из плена, могут продолжаться в рамках длительного реабилитационного периода;

обязать военнослужащих после завершения лечения и реабилитации проходить медицинский осмотр военно-врачебной комиссией перед возвращением в воинскую часть с целью определения пригодности к военной службе;

запретить направление военнослужащего в воинскую часть после лечения и реабилитации без соответствующего заключения военно-врачебной комиссии о пригодности к службе;

закрепить право военнослужащих, получивших ранения или травмы вследствие боевых действий или пребывания в плену, а также лиц с инвалидностью вследствие войны на свободный выбор протезов и/или ортезов, протезиста и субъекта хозяйствования, который будет предоставлять услуги по протезированию и/или ортезированию в соответствии с медицинскими назначениями.

Таким образом, отдельные положения инициативы уже охватываются более широким законодательным подходом, предусматривающим системное решение соответствующих вопросов.

Что касается законопроекта №14400, Исследовательская служба отмечает, что действующее регулирование определено постановлением Кабинета Министров Украины №168 «Некоторые вопросы выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения». Документ устанавливает условия выплаты дополнительного вознаграждения в этот период.

Согласно пункту 1-1 постановления КМУ №168, военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи в период мероприятий по обеспечению обороны Украины и отражению вооруженной агрессии Российской Федерации, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен пропорционально времени выполнения таких задач.

Также следует обратить внимание на правовую позицию Верховного Суда. В постановлении от 4 июня 2025 года по делу №200/4201/23 коллегия судей Кассационного административного суда указала, что дополнительное вознаграждение до 30 000 грн связано с выполнением боевых (специальных) задач в соответствии с боевыми приказами и распоряжениями. Его размер определяется пропорционально времени выполнения таких задач.

Суд также констатировал, что действующее законодательство не предусматривает права военнослужащих на начисление и выплату дополнительного вознаграждения в размере до 30 000 грн за период лечения заболеваний, связанных с прохождением военной службы.

Исключение составляют случаи, когда военнослужащий находится на стационарном лечении в связи с ранением, контузией, травмой или увечьем, связанными с защитой Отечества, либо в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии. В таких случаях, в соответствии с пунктом 1 постановления КМУ №168, предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере до 100 000 грн в месяц, которое выплачивается пропорционально времени участия в соответствующих мероприятиях.

Об этом свидетельствует практика Верховного Суда по делу № 600/367/24, где указано, что право на получение дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения при условии установления причинной связи с защитой Отечества.

Также следует обратить внимание, что в соответствии со статьей 91 Регламента Верховной Рады Украины в случае внесения законопроекта, реализация которого влияет на показатели бюджета (доходы или расходы), к нему должно быть приложено финансово-экономическое обоснование с соответствующими расчетами.

В то же время в пояснительной записке указано, что законопроект не требует дополнительных расходов из государственного бюджета. Однако по состоянию на 26 марта финансово-экономические расчеты к законопроекту №14400 не представлены.

