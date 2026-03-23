ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В условиях военного положения и массового привлечения военнослужащих к боевым действиям вопрос выплаты дополнительного вознаграждения приобретает особую практическую значимость. Значительная часть ранений имеет долгосрочные последствия, требующие повторного или длительного лечения, поэтому правильное толкование Постановления КМУ № 168 является критически важным для обеспечения реальных социальных гарантий.

В деле № 600/367/24 КАС ВС сформировал принципиальный подход к толкованию понятия «лечение в связи с ранением».

Обстоятельства дела

Военнослужащий ВСУ обратился в суд с иском к воинской части, в котором просил признать противоправным бездействие относительно неначисления и невыплаты дополнительного вознаграждения, предусмотренного Постановлением КМУ № 168, в размере до 100 000 грн, и обязать осуществить соответствующие начисления и выплату.

Истец указывал, что во время выполнения боевого задания в соответствии с боевым распоряжением командира, под плотным обстрелом танками и миномётами в районе н.п. Красная Гора Донецкой области, вследствие взрыва получил травму (акубаротравму, боль в спине). Травма получена при защите Родины, не связана с правонарушением, состоянием опьянения или умышленным повреждением. В дальнейшем он неоднократно находился на стационарном лечении, при этом медицинские документы фиксировали диагнозы как последствия этой травмы.

Суд первой инстанции решением от 04 апреля 2024 года иск удовлетворил частично. Суд признал противоправным бездействие воинской части относительно неначисления и невыплаты дополнительного вознаграждения и обязал начислить и выплатить его в размере до 100 000 грн за конкретные периоды стационарного лечения (с 28.03.2023 по 05.05.2023, с 15.05.2023 по 30.05.2023, с 05.06.2023 по 19.06.2023) пропорционально дням пребывания на лечении в связи с ранением. В остальной части иска отказано, в частности относительно периодов, когда истец не находился на стационарном лечении или уже получал повышенное вознаграждение за участие в боевых действиях.

Суд апелляционной инстанции постановлением от 18 июля 2024 года отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение об отказе в удовлетворении иска. Суд исходил из того, что в спорные периоды истец находился на стационарном лечении вследствие заболеваний, а не в связи с непосредственным ранением, а потому отсутствуют правовые основания для выплаты дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн. Также суд отметил, что справка ВВК выдана после возникновения спорных правоотношений и не подтверждает право на выплату в соответствующие периоды.

Не согласившись с таким решением, истец подал кассационную жалобу.

Позиция КАС ВС

Верховный Суд указал, что в период действия военного положения дополнительное вознаграждение до 100 000 грн в месяц выплачивается за время пребывания указанных военнослужащих на стационарном лечении в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), связанным с защитой Родины, в учреждениях здравоохранения (в том числе зарубежных), включая время перемещения из одного медицинского учреждения в другое, либо пребывания в отпуске для лечения после ранения по заключению военно-врачебной комиссии.

Основанием для выплаты является соответствующая справка о получении ранения (травмы, контузии, увечья).

Также Верховный Суд обратил внимание, что условием выплаты является надлежащее подтверждение следующих фактов: выполнение боевых задач; получение ранения, связанного с защитой Родины; пребывание на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения в связи с таким ранением; а также предоставление отпусков по состоянию здоровья после тяжёлого ранения на основании заключения военно-врачебной комиссии.

Верховный Суд указал, что предметом доказывания в таких делах должно быть установление (в совокупности): за какой конкретный период истец не получил причитающееся ему денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение; находился ли он в спорный период на лечении; если находился — по каким причинам, в частности связано ли это с ранением; проходил ли именно стационарное лечение; находился ли после тяжёлого ранения в отпуске по состоянию здоровья; и чем это подтверждается.

Таким образом, ВС не согласился с выводами апелляционного суда о том, что лечение заболеваний не охватывается понятием «лечение в связи с ранением».

Суд пришёл к выводу, что дополнительное вознаграждение выплачивается и в случае лечения последствий ранения, если сохранена причинно-следственная связь с ранением, связанным с защитой Родины.

Из анализа нормативного регулирования следует, что именно военно-врачебная комиссия устанавливает причинно-следственную связь между травмой и заболеванием. Формулировка её заключения имеет решающее значение.

Если травма признана связанной с защитой Родины — выплата осуществляется. Если же установлено, что она не связана с защитой Родины или связана лишь с прохождением службы вне боевых действий — оснований для выплаты нет.

Суд отдельно подчеркнул, что лечение заболеваний, возникших как последствия ранения, является продолжением лечения самого ранения.

Кроме того, Постановление КМУ № 168 не требует непрерывного пребывания на стационарном лечении с момента получения ранения. При повторных госпитализациях, связанных с тем же ранением, право на выплату сохраняется.

В итоге Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, оставил в силе решение суда первой инстанции и закрепил ключевой подход: решающим является причинно-следственная связь между ранением и лечением.

Практически это означает, что суд устранил распространённую практику отказов в выплатах и подтвердил: лечение последствий травмы — это продолжение лечения ранения, при условии надлежащего документального подтверждения (заключение ВВК, медицинские документы, справка о травме).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.