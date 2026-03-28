Масована атака дронами на Одесу: пошкоджено пологовий будинок, є загибла та поранені, фото
У ніч на 28 березня російські війська масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще щонайменше 11 дістали поранення, серед них — дитина. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Російська армія вкотре завдала удару по об’єктах цивільної інфраструктури.
У Приморському районі зафіксовано влучання в дах будівлі пологового будинку. Персонал і пацієнтки встигли спуститися в укриття, що дозволило уникнути більшої кількості жертв. Загалом із закладу евакуювали 81 людину.
Крім цього, внаслідок атаки:
- пошкоджено три заклади освіти;
- зафіксовано руйнування в багатоквартирних і приватних будинках;
- пошкоджено територію телецентру;
- зазнали ушкоджень об’єкти критичної інфраструктури.
Екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів, масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.
