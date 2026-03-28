Масована атака дронами на Одесу: пошкоджено пологовий будинок, є загибла та поранені, фото

Зафіксовано влучання в пологовий будинок, евакуйовано десятки людей, серед постраждалих — дитина.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 28 березня російські війська масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще щонайменше 11 дістали поранення, серед них — дитина. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Російська армія вкотре завдала удару по об’єктах цивільної інфраструктури.

У Приморському районі зафіксовано влучання в дах будівлі пологового будинку. Персонал і пацієнтки встигли спуститися в укриття, що дозволило уникнути більшої кількості жертв. Загалом із закладу евакуювали 81 людину.

Крім цього, внаслідок атаки:

пошкоджено три заклади освіти;

зафіксовано руйнування в багатоквартирних і приватних будинках;

пошкоджено територію телецентру;

зазнали ушкоджень об’єкти критичної інфраструктури.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів, масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.