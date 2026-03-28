Масована атака дронами на Одесу: пошкоджено пологовий будинок, є загибла та поранені, фото

08:48, 28 березня 2026
Зафіксовано влучання в пологовий будинок, евакуйовано десятки людей, серед постраждалих — дитина.
У ніч на 28 березня російські війська масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще щонайменше 11 дістали поранення, серед них — дитина. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Російська армія вкотре завдала удару по об’єктах цивільної інфраструктури.

У Приморському районі зафіксовано влучання в дах будівлі пологового будинку. Персонал і пацієнтки встигли спуститися в укриття, що дозволило уникнути більшої кількості жертв. Загалом із закладу евакуювали 81 людину.

Крім цього, внаслідок атаки:

  • пошкоджено три заклади освіти;
  • зафіксовано руйнування в багатоквартирних і приватних будинках;
  • пошкоджено територію телецентру;
  • зазнали ушкоджень об’єкти критичної інфраструктури.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів, масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Жінок в Україні ставлять на військовий облік та оголошують в розшук у ТЦК – що вирішують суди

Інструкція для жінок: що робити, якщо вас незаконно внесли до реєстру військовозобов’язаних.

Нова система балів визначить графік перевірок бізнесу

Держава пропонує кожному аспекту діяльності підприємства присвоювати певну кількість балів.

Мирова угода не блокує аліменти: Верховний Суд про пріоритет інтересів дитини

Верховний Суд зазначив, що мирова угода між батьками не виключає можливості стягнення аліментів, а дитина не є стороною такої угоди.

Фіналісти визначені: конкурс на голову Держмитслужби вийшов на завершальний етап

Конкурсна комісія визначила фіналістів на посаду очільника Держмитслужби — Ореста Мандзія та Руслана Даменцова.

Під маскою споживчого кредиту: Верховний Суд дозволив стягувати іпотеку за комерційні борги під час війни

Верховний Суд підтвердив: мораторій на примусову реалізацію іпотечного майна фізичних осіб під час воєнного стану не поширюється на кредити, видані для підприємницької діяльності.

