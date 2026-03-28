Перехід на літній час 2026: роботодавцям радять не навантажувати працівників у перші дні
У ніч на 29 березня в Україні традиційно переходять на літній час. Після 02:59 одразу настане 04:00 — стрілки годинника переводять на одну годину вперед.
Попри те, що зміна здається незначною, вона може суттєво вплинути на самопочуття людей і навіть на безпеку праці, попереджає Держпраці.
Як реагує організм
У перші дні після переведення часу люди можуть відчувати:
- підвищену втому;
- порушення сну;
- зниження концентрації;
- уповільнення реакції.
Ці фактори безпосередньо впливають на роботу — зростає ризик помилок і травм, особливо там, де є підвищена небезпека: робота з технікою, обладнанням або на висоті.
Вплив на психоемоційний стан
Окрім фізичних змін, перехід на літній час впливає і на психологічний стан:
- дратівливість;
- тривожність;
- зниження мотивації;
- емоційне виснаження.
Це може погіршувати атмосферу в колективі та впливати на ухвалення рішень, що також створює ризики на роботі.
Що радять роботодавцям
Фахівці рекомендують у перші дні після переведення часу:
- не планувати найнебезпечніші роботи;
- звертати особливу увагу на стан працівників;
- проводити короткі інструктажі з охорони праці;
- уникати надмірного навантаження;
- підтримувати нормальну комунікацію в колективі.
Як підготуватися працівникам
Працівникам радять заздалегідь адаптуватися до змін:
- змістити режим сну до переведення годинника;
- уникати перевтоми;
- бути уважнішими під час роботи;
- дотримуватися режиму відпочинку.
Чому це важливо
У Держпраці наголошують: сучасна безпека праці залежить не лише від техніки чи інструкцій, а й від фізичного та психологічного стану людини.
Навіть одна година різниці може вплинути на працездатність і концентрацію, а отже — на рівень безпеки.
Висновок
Період переходу на літній час — це час підвищеної уваги до власного самопочуття та умов праці. Завчасна підготовка допоможе зменшити ризики і уникнути небезпечних ситуацій на роботі.
