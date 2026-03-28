Перехід на літній час 2026: роботодавцям радять не навантажувати працівників у перші дні

10:17, 28 березня 2026
Через втому та зниження концентрації у перші дні після переведення часу зростає ризик помилок і травм.
У ніч на 29 березня в Україні традиційно переходять на літній час. Після 02:59 одразу настане 04:00 — стрілки годинника переводять на одну годину вперед.

Попри те, що зміна здається незначною, вона може суттєво вплинути на самопочуття людей і навіть на безпеку праці, попереджає Держпраці.

Як реагує організм

У перші дні після переведення часу люди можуть відчувати:

  • підвищену втому;
  • порушення сну;
  • зниження концентрації;
  • уповільнення реакції.

Ці фактори безпосередньо впливають на роботу — зростає ризик помилок і травм, особливо там, де є підвищена небезпека: робота з технікою, обладнанням або на висоті.

Вплив на психоемоційний стан

Окрім фізичних змін, перехід на літній час впливає і на психологічний стан:

  • дратівливість;
  • тривожність;
  • зниження мотивації;
  • емоційне виснаження.

Це може погіршувати атмосферу в колективі та впливати на ухвалення рішень, що також створює ризики на роботі.

Що радять роботодавцям

Фахівці рекомендують у перші дні після переведення часу:

  • не планувати найнебезпечніші роботи;
  • звертати особливу увагу на стан працівників;
  • проводити короткі інструктажі з охорони праці;
  • уникати надмірного навантаження;
  • підтримувати нормальну комунікацію в колективі.

Як підготуватися працівникам

Працівникам радять заздалегідь адаптуватися до змін:

  • змістити режим сну до переведення годинника;
  • уникати перевтоми;
  • бути уважнішими під час роботи;
  • дотримуватися режиму відпочинку.

Чому це важливо

У Держпраці наголошують: сучасна безпека праці залежить не лише від техніки чи інструкцій, а й від фізичного та психологічного стану людини.

Навіть одна година різниці може вплинути на працездатність і концентрацію, а отже — на рівень безпеки.

Висновок

Період переходу на літній час — це час підвищеної уваги до власного самопочуття та умов праці. Завчасна підготовка допоможе зменшити ризики і уникнути небезпечних ситуацій на роботі.

