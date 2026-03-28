Переход на летнее время 2026: работодателям советуют не нагружать работников в первые дни

Из-за усталости и снижения концентрации в первые дни после перевода времени возрастает риск ошибок и травм.

В ночь на 29 марта в Украине традиционно переходят на летнее время. После 02:59 сразу наступит 04:00 — стрелки часов переводят на один час вперед.

Несмотря на то, что изменение кажется незначительным, оно может существенно повлиять на самочувствие людей и даже на безопасность труда, предупреждает Гоструда.

Как реагирует организм

В первые дни после перевода времени люди могут ощущать:

повышенную утомляемость;

нарушение сна;

снижение концентрации;

замедление реакции.

Эти факторы напрямую влияют на работу — возрастает риск ошибок и травм, особенно там, где есть повышенная опасность: работа с техникой, оборудованием или на высоте.

Влияние на психоэмоциональное состояние

Помимо физических изменений, переход на летнее время влияет и на психологическое состояние:

раздражительность;

тревожность;

снижение мотивации;

эмоциональное истощение.

Это может ухудшать атмосферу в коллективе и влиять на принятие решений, что также создает риски на работе.

Что советуют работодателям

Специалисты рекомендуют в первые дни после перевода времени:

не планировать самые опасные работы;

обращать особое внимание на состояние работников;

проводить короткие инструктажи по охране труда;

избегать чрезмерной нагрузки;

поддерживать нормальную коммуникацию в коллективе.

Как подготовиться работникам

Работникам советуют заранее адаптироваться к изменениям:

сместить режим сна до перевода часов;

избегать переутомления;

быть внимательнее во время работы;

соблюдать режим отдыха.

Почему это важно

В Гоструда подчеркивают: современная безопасность труда зависит не только от техники или инструкций, но и от физического и психологического состояния человека.

Даже один час разницы может повлиять на работоспособность и концентрацию, а значит — на уровень безопасности.

Вывод

Период перехода на летнее время — это время повышенного внимания к собственному самочувствию и условиям труда. Заблаговременная подготовка поможет снизить риски и избежать опасных ситуаций на работе.

