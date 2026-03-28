Переход на летнее время 2026: работодателям советуют не нагружать работников в первые дни
В ночь на 29 марта в Украине традиционно переходят на летнее время. После 02:59 сразу наступит 04:00 — стрелки часов переводят на один час вперед.
Несмотря на то, что изменение кажется незначительным, оно может существенно повлиять на самочувствие людей и даже на безопасность труда, предупреждает Гоструда.
Как реагирует организм
В первые дни после перевода времени люди могут ощущать:
- повышенную утомляемость;
- нарушение сна;
- снижение концентрации;
- замедление реакции.
Эти факторы напрямую влияют на работу — возрастает риск ошибок и травм, особенно там, где есть повышенная опасность: работа с техникой, оборудованием или на высоте.
Влияние на психоэмоциональное состояние
Помимо физических изменений, переход на летнее время влияет и на психологическое состояние:
- раздражительность;
- тревожность;
- снижение мотивации;
- эмоциональное истощение.
Это может ухудшать атмосферу в коллективе и влиять на принятие решений, что также создает риски на работе.
Что советуют работодателям
Специалисты рекомендуют в первые дни после перевода времени:
- не планировать самые опасные работы;
- обращать особое внимание на состояние работников;
- проводить короткие инструктажи по охране труда;
- избегать чрезмерной нагрузки;
- поддерживать нормальную коммуникацию в коллективе.
Как подготовиться работникам
Работникам советуют заранее адаптироваться к изменениям:
- сместить режим сна до перевода часов;
- избегать переутомления;
- быть внимательнее во время работы;
- соблюдать режим отдыха.
Почему это важно
В Гоструда подчеркивают: современная безопасность труда зависит не только от техники или инструкций, но и от физического и психологического состояния человека.
Даже один час разницы может повлиять на работоспособность и концентрацию, а значит — на уровень безопасности.
Вывод
Период перехода на летнее время — это время повышенного внимания к собственному самочувствию и условиям труда. Заблаговременная подготовка поможет снизить риски и избежать опасных ситуаций на работе.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.