Для держслужбовців встановлять «стелю» зарплат на рівні виплат рядового військового

Законопроєкт передбачає підвищення грошового забезпечення військовослужбовців та запровадження на період воєнного стану обмеження максимальних зарплат у державному секторі.

У Парламенті зареєстрували законопроєкт №15093 від 19 березня 2026 року, яким пропонується внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Йдеться про суттєве підвищення соціальних виплат та перегляд підходів до оплати праці в держсекторі.

Збільшення виплат військовослужбовцям

Також положеннями законопроєкту пропонується встановити, що з 1 квітня 2026 року основне грошове забезпечення військовослужбовців (посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років) становитиме 150% від рівня, встановленого станом на 1 січня 2026 року. Фінансування цього підвищення пропонується здійснювати за рахунок бюджетної програми «Резерв коштів для сектору безпеки і оборони».

Окремо пропонується встановити граничний розмір місячної заробітної плати (грошового забезпечення) для посадових осіб держави, місцевого самоврядування, а також керівників і членів виконавчих органів та наглядових рад державних підприємств і компаній із державною часткою 50% і більше або з вирішальним впливом держави — на рівні граничного розміру місячного грошового забезпечення військовослужбовця рядового складу першого тарифного розряду Збройних Сил України з урахуванням додаткової винагороди за участь у бойових діях.

При цьому із розрахунку максимальної зарплати не враховуються виплати по тимчасовій непрацездатності, а також норма не поширюється на суддів Конституційного Суду України, суддів загальних судів, окремі категорії військовослужбовців, силових структур, правоохоронних органів та інших осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або забезпечують заходи з національної безпеки і оборони.

Підвищення мінімальної пенсії

У законі про пенсійне страхування прописано, що мінімальна пенсія за віком має дорівнювати прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.

Автори законопроєкту стверджують, що у Державному бюджеті на 2026 рік цей прожитковий мінімум встановлено на рівні 2 595 грн, хоча, за їхніми розрахунками, реальний (очікуваний) розмір має бути значно вищим — від 7 031 грн до 7 520 грн залежно від кварталу.

Через це, на їхню думку, виникає ситуація, коли:

офіційний прожитковий мінімум є нижчим за реальні розрахункові показники;

відповідно, мінімальна пенсія також виходить нижчою, ніж мала б бути за законом.

Автори вважають, що це призводить до того, що пенсії та надбавки до них фактично зменшуються відносно очікуваного рівня, а пенсіонери та люди з інвалідністю отримують виплати, які не відповідають реальній вартості життя. У результаті на ці кошти складно покривати базові витрати, зокрема харчування, ліки та комунальні послуги. Тому вони пропонують змінити бюджет на 2026 рік і підняти мінімальну пенсію до рівня, який відповідає їхнім розрахункам прожиткового мінімуму.

Законопроєктом пропонується встановити нові розміри мінімальної пенсії за віком у 2026 році поетапно:

з 1 січня — 2 595 грн;

з 1 квітня — 7 241 грн;

з 1 липня — 7 318 грн;

з 1 жовтня — 7 520 грн.

На реалізацію законопроєкту за прогнозними розрахунками у 2026 році необхідно 438,2 мільярдів гривень.

