Для госслужащих установят «потолок» зарплат на уровне выплат рядового военнослужащего

Законопроект предусматривает повышение денежного обеспечения военнослужащих и введение на период военного положения ограничения максимальных зарплат в государственном секторе.

В парламенте зарегистрирован законопроект №15093 от 19 марта 2026 года, которым предлагается внести изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год». Речь идет о существенном повышении социальных выплат и пересмотре подходов к оплате труда в госсекторе.

Увеличение выплат военнослужащим

Также положениями законопроекта предлагается установить, что с 1 апреля 2026 года основное денежное обеспечение военнослужащих (должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет) составит 150% от уровня, установленного по состоянию на 1 января 2026 года. Финансирование этого повышения предлагается осуществлять за счет бюджетной программы «Резерв средств для сектора безопасности и обороны».

Отдельно предлагается установить ограничение максимального размера месячной заработной платы (денежного обеспечения) для должностных лиц государства, местного самоуправления, а также руководителей и членов исполнительных органов и наблюдательных советов государственных предприятий и компаний с государственной долей 50% и более или с решающим влиянием государства — на уровне предельного размера месячного денежного обеспечения военнослужащего рядового состава первого тарифного разряда Вооруженных сил Украины с учетом дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях.

При этом из расчета максимальной зарплаты не учитываются выплаты по временной нетрудоспособности, а также норма не распространяется на судей Конституционного Суда Украины, судей общих судов, отдельные категории военнослужащих, силовых структур, правоохранительных органов и других лиц, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или обеспечивают мероприятия по национальной безопасности и обороне.

Повышение минимальной пенсии

В законе о пенсионном страховании предусмотрено, что минимальная пенсия по возрасту должна равняться прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Авторы законопроекта утверждают, что в Государственном бюджете на 2026 год этот прожиточный минимум установлен на уровне 2 595 грн, хотя, по их расчетам, реальный (ожидаемый) размер должен быть значительно выше — от 7 031 грн до 7 520 грн в зависимости от квартала.

Из-за этого, по их мнению, возникает ситуация, когда:

официальный прожиточный минимум ниже реальных расчетных показателей;

соответственно, минимальная пенсия также оказывается ниже, чем должна быть по закону.

Авторы считают, что это приводит к тому, что пенсии и надбавки к ним фактически уменьшаются относительно ожидаемого уровня, а пенсионеры и люди с инвалидностью получают выплаты, которые не соответствуют реальной стоимости жизни. В результате на эти средства сложно покрывать базовые расходы, включая питание, лекарства и коммунальные услуги. Поэтому они предлагают изменить бюджет на 2026 год и повысить минимальную пенсию до уровня, который соответствует их расчетам прожиточного минимума.

Законопроектом предлагается установить новые размеры минимальной пенсии по возрасту в 2026 году поэтапно:

с 1 января — 2 595 грн;

с 1 апреля — 7 241 грн;

с 1 июля — 7 318 грн;

с 1 октября — 7 520 грн.

На реализацию законопроекта по прогнозным расчетам в 2026 году необходимо 438,2 миллиарда гривен.

