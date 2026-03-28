  1. В Україні

Українцям можуть призупинити пенсії через неактивні рахунки: що відомо

09:24, 28 березня 2026
Пенсійні виплати можуть тимчасово зупинити, якщо протягом шести місяців на рахунку не відбувається жодних операцій.
Українцям можуть призупинити пенсії через неактивні рахунки: що відомо
Українців попереджають про можливе призупинення пенсійних виплат у разі відсутності активності на рахунках. Це пов’язано з вимогами законодавства щодо обов’язкового руху коштів.

Відповідна норма закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачає, що якщо протягом шести місяців на рахунку не здійснюється жодних операцій, нарахування пенсії можуть тимчасово зупинити.

Під рухом коштів розуміється будь-яка фінансова операція — як зняття готівки, так і безготівкові платежі, зокрема оплата комунальних послуг чи мобільного зв’язку. Навіть незначна активність дозволяє уникнути призупинення виплат, повідомляє «На пенсії». 

Щоб не втратити доступ до пенсії, рекомендується періодично користуватися рахунком — наприклад, знімати невеликі суми або здійснювати платежі онлайн.

У разі зупинення виплат їх можна відновити, однак для цього потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду, подати заяву та підтвердити особу документами. Після перевірки виплати поновлюються.

