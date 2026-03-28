Украинцам могут приостановить пенсии из-за неактивных счетов: что известно

Пенсионные выплаты могут временно приостановить, если в течение шести месяцев на счете не происходит никаких операций.

Украинцев предупреждают о возможной приостановке пенсионных выплат при отсутствии активности на счетах. Это связано с требованиями законодательства об обязательном движении средств.

Соответствующая норма закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусматривает, что если в течение шести месяцев на счете не производится никаких операций, начисления пенсии могут временно остановить.

Под движением средств понимается любая финансовая операция как снятие наличных, так и безналичные платежи, в частности оплата коммунальных услуг или мобильной связи. Даже незначительная активность позволяет избежать приостановки выплат, сообщает «На пенсии».

Чтобы не потерять доступ к пенсии, рекомендуется периодически пользоваться счетом – например, снимать небольшие суммы или производить платежи онлайн.

В случае остановки выплат можно возобновить, однако для этого нужно лично обратиться в Пенсионный фонд, подать заявление и подтвердить лицо документами. После проверки выплаты возобновляются.

