  1. В Украине

Украинцам могут приостановить пенсии из-за неактивных счетов: что известно

09:24, 28 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсионные выплаты могут временно приостановить, если в течение шести месяцев на счете не происходит никаких операций.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцев предупреждают о возможной приостановке пенсионных выплат при отсутствии активности на счетах. Это связано с требованиями законодательства об обязательном движении средств.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Соответствующая норма закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусматривает, что если в течение шести месяцев на счете не производится никаких операций, начисления пенсии могут временно остановить.

Под движением средств понимается любая финансовая операция как снятие наличных, так и безналичные платежи, в частности оплата коммунальных услуг или мобильной связи. Даже незначительная активность позволяет избежать приостановки выплат, сообщает «На пенсии».

Чтобы не потерять доступ к пенсии, рекомендуется периодически пользоваться счетом – например, снимать небольшие суммы или производить платежи онлайн.

В случае остановки выплат можно возобновить, однако для этого нужно лично обратиться в Пенсионный фонд, подать заявление и подтвердить лицо документами. После проверки выплаты возобновляются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

Для госслужащих установят «потолок» зарплат на уровне выплат рядового военнослужащего

Законопроект предусматривает повышение денежного обеспечения военнослужащих и введение на период военного положения ограничения максимальных зарплат в государственном секторе.

В Украине женщин ставят на воинский учет и объявляют в розыск в ТЦК — что решают суды

Инструкция для женщин: что делать, если вас незаконно внесли в реестр военнообязанных.

Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]