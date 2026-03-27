У Бангладеш автобус із пасажирами впав у річку: загинули понад 20 людей, відео

15:04, 27 березня 2026
Автобус впав у велику річку під час заїзду на пором.
У центральній частині Бангладеш сталася масштабна аварія — автобус, у якому перебувало близько 50 людей, впав у велику річку під час заїзду на пором. Унаслідок трагедії загинули щонайменше 26 осіб. Про це пише АР.

Інцидент стався у районі Раджбарі, приблизно за 84 кілометри від столиці країни — Дакки, уточнив представник пожежної служби Деван Сохел Рана.

За словами головної адміністративної посадовиці району Султани Ахтер, кількість загиблих становить щонайменше 26 осіб. Влада вже почала передавати тіла загиблих їхнім родинам.

Автобус прямував до столиці з південно-західного району Куштія. Пасажири поверталися на роботу після завершення мусульманського свята Ід аль-Фітр.

Частині людей вдалося врятуватися, вони змогли виплисти після падіння автобуса у воду. Водночас інші пасажири опинилися заблокованими всередині транспортного засобу.

До рятувальної операції долучилося спеціальне судно, яке підняло автобус із води. Пошукові роботи тривали всю ніч. Рятувальникам заважали сильна течія річки та дощ.

Наразі невідомо, чи залишаються зниклі безвісти. Серед загиблих — 11 жінок і 5 дітей, повідомили у Службі пожежної безпеки та цивільного захисту.

