В Бангладеш автобус с пассажирами упал в реку: более 20 человек погибли, видео

15:04, 27 марта 2026
Автобус упал в реку во время заезда на паром.
В центральной части Бангладеш произошла масштабная авария — автобус, в котором находились около 50 человек, упал в большую реку во время заезда на паром. В результате трагедии погибли по меньшей мере 26 человек. Об этом пишет АР.

Инцидент произошел в районе Раджбари, примерно в 84 километрах от столицы страны — Дакки, уточнил представитель пожарной службы Деван Сохел Рана.

По словам главного административного чиновника района Султаны Ахтер, число погибших составляет по меньшей мере 26 человек. Власти уже начали передавать тела погибших их семьям.

Автобус направлялся в столицу из юго-западного района Куштия. Пассажиры возвращались на работу после завершения мусульманского праздника Ид аль-Фитр.

Части людей удалось спастись, они смогли выплыть после падения автобуса в воду. В то же время другие пассажиры оказались заблокированы внутри транспортного средства.

К спасательной операции присоединилось специальное судно, поднявшее автобус из воды. Поисковые работы продолжались всю ночь. Спасателям мешали сильное течение реки и дождь.

Пока неизвестно, остаются ли пропавшие без вести. Среди погибших – 11 женщин и 5 детей, сообщили в Службе пожарной безопасности и гражданской защиты.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

Финалисты определены: конкурс на главу Государственной таможенной службы вышел на завершающий этап

Конкурсная комиссия определила финалистов на должность руководителя Государственной таможенной службы — Ореста Мандзия и Руслана Даменцова.

Под маской потребительского кредита: Верховный Суд разрешил взыскивать ипотеку за коммерческие долги во время войны

Верховный Суд подтвердил: мораторий на принудительную реализацию ипотечного имущества физических лиц во время военного положения не распространяется на кредиты, выданные для предпринимательской деятельности.

Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

