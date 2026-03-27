В Бангладеш автобус с пассажирами упал в реку: более 20 человек погибли, видео

Автобус упал в реку во время заезда на паром.

В центральной части Бангладеш произошла масштабная авария — автобус, в котором находились около 50 человек, упал в большую реку во время заезда на паром. В результате трагедии погибли по меньшей мере 26 человек. Об этом пишет АР.

Инцидент произошел в районе Раджбари, примерно в 84 километрах от столицы страны — Дакки, уточнил представитель пожарной службы Деван Сохел Рана.

По словам главного административного чиновника района Султаны Ахтер, число погибших составляет по меньшей мере 26 человек. Власти уже начали передавать тела погибших их семьям.

Автобус направлялся в столицу из юго-западного района Куштия. Пассажиры возвращались на работу после завершения мусульманского праздника Ид аль-Фитр.

Части людей удалось спастись, они смогли выплыть после падения автобуса в воду. В то же время другие пассажиры оказались заблокированы внутри транспортного средства.

К спасательной операции присоединилось специальное судно, поднявшее автобус из воды. Поисковые работы продолжались всю ночь. Спасателям мешали сильное течение реки и дождь.

Пока неизвестно, остаются ли пропавшие без вести. Среди погибших – 11 женщин и 5 детей, сообщили в Службе пожарной безопасности и гражданской защиты.

