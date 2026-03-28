Навіть у разі миру українці мають бути готові до спротиву й відсічі агресії — Федір Веніславський

09:59, 28 березня 2026
За словами нардепа, навіть після досягнення миру загроза з боку Росії збережеться.
Навіть у разі досягнення миру українці повинні залишатися готовими до національного спротиву та відсічі можливій агресії. Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, стратегічна мета Росії щодо України не змінюється, тому питання підготовки громадян до оборони залишається актуальним.

«І навіть якщо буде укладено мир, все одно Росія має своєю стратегічною метою знищення України, тому громадяни України мають бути готові до національного спротиву, до відсічі будь-якої агресії», — зазначив він.

Веніславський також нагадав, що під час розробки законопроєкту про основи національного спротиву у 2021 році Україна вивчала міжнародний досвід.

«Ми вивчали найбільш передові сучасні світові практики, зокрема прибалтійських країн, Ізраїлю, де кожен громадянин фактично має відповідну військову підготовку. Більше того — має можливість зберігати зброю вдома після проходження військової служби», — пояснив народний депутат в ефірі Апостроф TV.

За його словами, саме така модель підготовки населення дозволяє країнам швидко реагувати на загрози та забезпечувати ефективну оборону.

