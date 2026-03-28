Даже в случае мира украинцы должны быть готовы к сопротивлению и отражению агрессии — Федор Вениславский

09:59, 28 марта 2026
По словам народного депутата, даже после достижения мира угроза со стороны России сохранится.
Даже в случае мира украинцы должны быть готовы к сопротивлению и отражению агрессии — Федор Вениславский
Даже в случае достижения мира украинцы должны оставаться готовыми к национальному сопротивлению и отражению возможной агрессии. Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, стратегическая цель России в отношении Украины не меняется, поэтому вопрос подготовки граждан к обороне остается актуальным.

«И даже если будет заключен мир, все равно Россия имеет своей стратегической целью уничтожение Украины, поэтому граждане Украины должны быть готовы к национальному сопротивлению, к отражению любой агрессии», — отметил он.

Вениславский также напомнил, что во время разработки законопроекта об основах национального сопротивления в 2021 году Украина изучала международный опыт.

«Мы изучали наиболее передовые современные мировые практики, в частности прибалтийских стран, Израиля, где каждый гражданин фактически имеет соответствующую военную подготовку. Более того — имеет возможность хранить оружие дома после прохождения военной службы», — пояснил народный депутат в эфире Апостроф TV.

По его словам, именно такая модель подготовки населения позволяет странам быстро реагировать на угрозы и обеспечивать эффективную оборону.

