Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії для переговорів

Президент України проведе в Саудівській Аравії переговори щодо безпеки.

Президент України Володимир Зеленський, у четвер, 26 березня, прибув до Саудівської Аравії. За його словами, у межах візиту «заплановані важливі зустрічі».

«Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», – зазначив Президент.

