Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії для переговорів
17:26, 26 березня 2026
Президент України проведе в Саудівській Аравії переговори щодо безпеки.
Президент України Володимир Зеленський, у четвер, 26 березня, прибув до Саудівської Аравії. За його словами, у межах візиту «заплановані важливі зустрічі».
«Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», – зазначив Президент.
