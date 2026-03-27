Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

Вопрос соотношения мирового соглашения между родителями и права ребенка на надлежащее содержание является одним из наиболее дискуссионных в семейных спорах. Судебная практика вновь подчеркивает: договорная диспозитивность родителей имеет пределы, определенные императивом наилучших интересов ребенка.

В деле Верховного Суда № 361/3494/24 от 18 марта 2026 года сформулированы важные подходы к соотношению мирового соглашения и права на алименты.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, который фактически проживает вместе с ним и находится на его содержании.

Свои требования обосновывал тем, что состоял с ответчицей в зарегистрированном браке, который расторгнут решением суда по делам насилия против женщин № 1 в г. Л’Успиталет-де-Льобрегат Королевства Испания № 44/2013, которое впоследствии было признано на территории Украины районным судом г. Киева. От брака стороны имеют общего несовершеннолетнего сына, который живет с отцом и находится на его содержании.

Указал, что после полномасштабного вторжения рф на территорию Украины его уровень доходов значительно снизился. Кроме того, он имеет на содержании еще малолетнего сына.

Однако ответчица, которая проживает на территории Королевства Испания и имеет стабильный доход, уклоняется от уплаты средств на содержание их общего несовершеннолетнего сына, в связи с чем просил суд взыскать в его пользу алименты.

В дальнейшем стороны заключили мировое соглашение, утверждённое судом, в соответствии с условиями которого стороны согласовали, что отец во время проживания ребёнка с ним обязуется содержать его за свой счёт, а мать во время пребывания ребёнка с ней обязуется содержать его за свой счёт.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, исходя из обязательности условий мирового соглашения и отсутствия доказательств изменения материального положения истца. Апелляционный суд согласился с этим выводом. Истцом была подана кассационная жалоба.

Позиция Верховного Суда

Суд напомнил, что согласно статье 141 СК Украины мать, отец имеют равные права и обязанности в отношении ребенка, независимо от того, состояли ли они в браке между собой. Расторжение брака между родителями, проживание их отдельно от ребенка не влияет на объем их прав и не освобождает от обязанностей в отношении ребенка.

Частью первой статьи 190 СК Украины определено, что тот из родителей, с кем проживает ребенок, и тот из родителей, кто проживает отдельно от него, с разрешения органа опеки и попечительства могут заключить договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество (жилой дом, квартиру, земельный участок и т.п.).

Верховный Суд подробно проанализировал правовую природу мирового соглашения и его влияние на алиментные правоотношения и отметил: «Мировое соглашение — это договор, который заключается сторонами с целью прекращения спора и на условиях, согласованных сторонами. То есть, отказавшись от судебной защиты, стороны ликвидируют имеющийся правовой конфликт путем самостоятельного урегулирования разногласий на согласованных условиях.

Мировое соглашение является выражением взаимного волеизъявления сторон, направленного на разрешение спора между ними на основе компромисса и прекращение его дальнейшего судебного рассмотрения. В нем могут решаться вопросы, касающиеся исключительно прав и обязанностей сторон.

Таким образом, сторонам предоставлена возможность комплексно урегулировать отношения между собой, в том числе не ограничиваясь объемом требований, заявленных в иске».

Вместе с тем Суд подчеркнул, что мировое соглашение, утвержденное судом, является процессуальной формой реализации диспозитивности сторон и одновременно актом, который завершает производство по делу без принятия решения по существу спора.

Мировое соглашение по своей правовой природе является договором, который заключается сторонами с целью прекращения спора, на условиях, согласованных сторонами. Мировое соглашение не приводит к разрешению спора по существу, оно основывается на взаимовыгодных для обеих сторон условиях и должно исполняться добровольно. В противном случае мировое соглашение, утвержденное (признанное) судом, может быть основанием для принудительного исполнения.

Суд подчеркнул: «Вместе с тем закрытие производства по делу не означает утраты права на судебную защиту в случае нарушения условий мирового соглашения».

ВС подтвердил, что в случае неисполнения одной из сторон обязательств по условиям мирового соглашения другая сторона соглашения не лишена возможности обратиться в суд с иском о понуждении к исполнению мирового соглашения».

Приведенное свидетельствует о том, что окончание производства по гражданскому делу в связи с утверждением мирового соглашения не означает автоматической утраты права на судебную защиту в случае неисполнения такого мирового соглашения.

Ключевой акцент сделан именно на природе алиментных правоотношений:

«Алиментные обязательства имеют длящийся характер, а право ребенка на надлежащее содержание является таким, которое подлежит судебной защите независимо от предыдущих договоренностей родителей».

Таким образом, наличие утвержденного судом мирового соглашения, по которому стороны согласовали, что каждый из родителей содержит ребенка за собственный счет во время его проживания с ним, само по себе не исключает возможности обращения в суд в случае изменения предмета или оснований иска. Основание для удовлетворения такого иска будет существовать в случае, если будет установлено, что фактические обстоятельства изменились или если договоренность не обеспечивает надлежащее и стабильное содержание ребенка в соответствии с его потребностями и материальным положением родителей. В то же время, если условия мирового соглашения надлежащим образом исполняются, обеспечивают равное участие родителей в расходах на ребенка и соответствуют его интересам, то в таком случае отсутствуют основания для дополнительного судебного вмешательства.

ВС также отметил, что согласно европейским подходам ребенок не является стороной мирового соглашения родителей. Следовательно, его право на надлежащее содержание является автономным и не может быть окончательно ограничено частными договоренностями законных представителей, если эти договоренности перестали соответствовать критерию «наилучших интересов» (статья 3 Конвенции ООН).

Сославшись на то, что истец заявил требование о взыскании алиментов на содержание ребенка во время его проживания именно с ним, что, в свою очередь, было решено между сторонами при утверждении мирового соглашения, апелляционный суд при этом отдал предпочтение принципу res judicata, фактически проигнорировав динамический характер семейных обстоятельств, не учел, что мировое соглашение не может служить ограничением, поскольку концепция наилучших интересов ребенка по своей природе является гибкой и адаптивной к новым реалиям.

Наличие утвержденного судом мирового соглашения о содержании ребенка не может рассматриваться как абсолютное препятствие, которое исключает дальнейшее обращение в суд с иском о взыскании алиментов. Учитывая материально-правовую природу алиментов (которые являются собственностью самого ребенка, а не родителей), законные представители не имеют полномочий заключать соглашения, которые в будущем лишают ребенка права на надлежащее содержание.

Соответственно, ни одно положение мирового соглашения не может блокировать право на доступ к правосудию.

Суд также подчеркнул приоритет интересов ребенка над принципом окончательности решений: «…отказ в защите прав ребенка исключительно из-за наличия соглашения, заключенного при совершенно иных фактических обстоятельствах, является проявлением чрезмерного формализма суда».

Кроме того, статьей 179 СК Украины урегулирован вопрос права собственности на алименты, которые получает на ребенка один из родителей, и их целевое назначение.

В частности, предусмотрено, что алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка и должны использоваться по целевому назначению в интересах ребенка.

Верховный Суд указал, что апелляционный суд не установил надлежащим образом ключевые обстоятельства дела: не учёл фактическое проживание ребёнка с отцом, не проверил изменение условий после заключения мирового соглашения, в частности материального положения истца, возраста ребёнка и новых расходов на его содержание, а также оставил без внимания, что размер алиментов соглашением не определялся и иск фактически подан впервые.

Учитывая изложенное, Верховный Суд пришел к выводу, что постановление апелляционного суда не может считаться законным и обоснованным и подлежит отмене с передачей дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, дополнительное постановление апелляционного суда также подлежит отмене.

Таким образом, это дело демонстрирует четкий подход Верховного Суда: мировое соглашение между родителями не «закрывает» вопрос алиментов навсегда, поскольку право ребенка на надлежащее содержание является приоритетным и может требовать пересмотра со временем. Если обстоятельства меняются, родители имеют право снова обратиться в суд, однако такие изменения необходимо доказать. В центре решения — не формальное действие соглашения, а реальное обеспечение интересов ребенка, которое преобладает над принципом окончательности решений.

