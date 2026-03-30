В Украине с 1 апреля начинается «сезон тишины» — какие ограничения действуют и какие штрафы предусмотрены

С 1 апреля вводятся ограничения в лесах и возле водоемов — запрещены шум, использование техники и любое вмешательство в жизнь диких животных.

С 1 апреля в Украине начинается ежегодный «сезон тишины», который продлится до 15 июня. В этот период вводятся ограничения для защиты диких животных во время размножения и выведения потомства.

В течение этого времени в лесах, парках и вблизи водоемов запрещено создавать шум. В частности, нельзя проводить взрывные работы, запускать фейерверки и салюты, организовывать громкие концерты и фестивали.

Также действуют ограничения на использование техники — запрещено пользоваться моторными маломерными судами, квадроциклами, дронами, а также проводить ралли. Кроме того, под запрет попадают санитарные рубки леса и строительные работы.

Гражданам запрещено трогать диких животных, их детенышей и гнезда, а также оставлять собак без поводка в лесополосах.

За нарушение требований «сезона тишины» предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 39 Закона Украины «О животном мире». Штрафы для граждан составляют от 510 до 850 гривен, для должностных лиц — от 850 до 1190 гривен.

Ограничения вводятся из-за того, что весной у животных и птиц появляется потомство, и любой шум или вмешательство человека может привести к тому, что взрослые особи покинут детенышей или будут разрушены гнезда.

Кроме того, обычно с 1 апреля вводятся ограничения на лов раков, которые действуют до 30 июня.

