  В Украине

75% скидки на коммунальные услуги и бесплатный транспорт — какие льготы предоставляются военнослужащим

07:18, 30 марта 2026
Минобороны напомнило о социальных льготах для военнослужащих и их семей.
В Украине военнослужащие и их семьи, помимо денежного обеспечения, имеют право на широкий социальный пакет. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В частности, участники боевых действий пользуются льготами в сфере медицины. Они могут получать бесплатные лекарства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам, проходить бесплатное зубное протезирование в учреждениях, имеющих договоры с Национальной службой здоровья Украины, а также бесплатно проходить санаторно-курортное лечение или получать компенсацию его стоимости. Предусмотрены также ежегодные медицинские осмотры и диспансеризация.

В сфере жилищно-коммунальных услуг действует скидка 75% на квартплату, оплату коммунальных услуг и стоимость топлива для тех, кто проживает в домах без центрального отопления.

Также участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта и пригородных автобусах. Далекие поездки железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом предоставляются бесплатно раз в два года или раз в год со скидкой 50%.

Образовательные льготы предусматривают полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов, льготные долгосрочные кредиты, социальные стипендии, бесплатное обеспечение учебниками и проживание в общежитиях.

Среди прочих гарантий — выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа, возможность использовать ежегодный отпуск в удобное время и дополнительные 14 дней оплачиваемого отпуска. Также предусмотрено преимущественное право на сохранение работы в случае сокращения и внеочередное обслуживание в социальных учреждениях.

Отдельные льготы предоставляются семьям участников боевых действий. В частности, речь идет об оздоровлении и отдыхе детей, первоочередном зачислении в школы, детские сады и лагеря, возможности перевода на бюджетную форму обучения, льготном или бесплатном проживании в общежитиях и получении социальных стипендий.

военные льготы Минобороны УБД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Работодателям придется переоформить ФЛП по новому Трудовому кодексу

Проект нового Трудового кодекса вводит 8 критериев, по которым инспекция признает отношения с работниками трудовыми.

Отсрочка от мобилизации через опекунство и самостоятельное воспитание детей: что учитывают суды в 2026 году

Оформление опекунства и самостоятельное воспитание всё чаще используются для получения отсрочки от мобилизации, однако суды оценивают не формальный статус, а реальные семейные обстоятельства.

Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

Судебный контроль за финансированием политических партий усиливают: что изменится в КАСУ

Новые изменения в КАСУ позволят взыскивать неиспользованное государственное финансирование партий и даже прекращать его через суд.

