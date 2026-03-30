75% скидки на коммунальные услуги и бесплатный транспорт — какие льготы предоставляются военнослужащим

Минобороны напомнило о социальных льготах для военнослужащих и их семей.

В Украине военнослужащие и их семьи, помимо денежного обеспечения, имеют право на широкий социальный пакет. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В частности, участники боевых действий пользуются льготами в сфере медицины. Они могут получать бесплатные лекарства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам, проходить бесплатное зубное протезирование в учреждениях, имеющих договоры с Национальной службой здоровья Украины, а также бесплатно проходить санаторно-курортное лечение или получать компенсацию его стоимости. Предусмотрены также ежегодные медицинские осмотры и диспансеризация.

В сфере жилищно-коммунальных услуг действует скидка 75% на квартплату, оплату коммунальных услуг и стоимость топлива для тех, кто проживает в домах без центрального отопления.

Также участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта и пригородных автобусах. Далекие поездки железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом предоставляются бесплатно раз в два года или раз в год со скидкой 50%.

Образовательные льготы предусматривают полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов, льготные долгосрочные кредиты, социальные стипендии, бесплатное обеспечение учебниками и проживание в общежитиях.

Среди прочих гарантий — выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа, возможность использовать ежегодный отпуск в удобное время и дополнительные 14 дней оплачиваемого отпуска. Также предусмотрено преимущественное право на сохранение работы в случае сокращения и внеочередное обслуживание в социальных учреждениях.

Отдельные льготы предоставляются семьям участников боевых действий. В частности, речь идет об оздоровлении и отдыхе детей, первоочередном зачислении в школы, детские сады и лагеря, возможности перевода на бюджетную форму обучения, льготном или бесплатном проживании в общежитиях и получении социальных стипендий.

