Как дистанционно обновить электронную подпись за несколько минут — алгоритм действий
Обновить квалифицированные сертификаты открытых ключей можно дистанционно без посещения учреждения. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.
В службе уточняют: онлайн-обновление доступно только при условии, что персональные данные пользователя (ФИО, адрес и т.д.) не изменялись, а действующий ключ остается активным и пользователь помнит пароль доступа к нему.
В то же время дистанционная процедура имеет ограничения. Она не применяется к сертификатам, созданным с использованием международных алгоритмов RSA или ECDSA, а также к ключам, которые хранятся в «облачном хранилище» КНЭДП ГНС.
Как обновить сертификаты онлайн
Пользователи могут воспользоваться двумя способами:
1. Через сайт КНЭДП ГНС
Необходимо:
- перейти на сайт поставщика;
- выбрать раздел дистанционного формирования сертификатов;
- считать действующий ключ (файл или защищенный носитель);
- ввести пароль доступа;
- подписать электронный договор;
- создать новый ключ и сохранить его.
2. Через программу ИИТ Пользователь ЦСК-1.3.1
Алгоритм действий:
- открыть программу и выбрать генерацию ключей;
- сформировать новые сертификаты на основе действующих;
- считать ключ и подтвердить данные;
- подписать договор;
- создать новый ключ и установить пароль;
- завершить процедуру и сохранить сертификаты.
Важные детали
- после генерации новых сертификатов старые ключи автоматически становятся недействительными;
- процедура занимает несколько минут;
- сервис доступен только для клиентов КНЭДП ГНС.
В налоговой службе подчеркивают: дистанционное обновление позволяет избежать очередей и значительно упрощает работу с электронными документами для бизнеса и граждан.
