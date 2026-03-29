Как дистанционно обновить электронную подпись за несколько минут — алгоритм действий

Процедура занимает несколько минут, а старые ключи после обновления автоматически аннулируются.

Обновить квалифицированные сертификаты открытых ключей можно дистанционно без посещения учреждения. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

В службе уточняют: онлайн-обновление доступно только при условии, что персональные данные пользователя (ФИО, адрес и т.д.) не изменялись, а действующий ключ остается активным и пользователь помнит пароль доступа к нему.

В то же время дистанционная процедура имеет ограничения. Она не применяется к сертификатам, созданным с использованием международных алгоритмов RSA или ECDSA, а также к ключам, которые хранятся в «облачном хранилище» КНЭДП ГНС.

Как обновить сертификаты онлайн

Пользователи могут воспользоваться двумя способами:

1. Через сайт КНЭДП ГНС

Необходимо:

перейти на сайт поставщика;

выбрать раздел дистанционного формирования сертификатов;

считать действующий ключ (файл или защищенный носитель);

ввести пароль доступа;

подписать электронный договор;

создать новый ключ и сохранить его.

2. Через программу ИИТ Пользователь ЦСК-1.3.1

Алгоритм действий:

открыть программу и выбрать генерацию ключей;

сформировать новые сертификаты на основе действующих;

считать ключ и подтвердить данные;

подписать договор;

создать новый ключ и установить пароль;

завершить процедуру и сохранить сертификаты.

Важные детали

после генерации новых сертификатов старые ключи автоматически становятся недействительными;

процедура занимает несколько минут;

сервис доступен только для клиентов КНЭДП ГНС.

В налоговой службе подчеркивают: дистанционное обновление позволяет избежать очередей и значительно упрощает работу с электронными документами для бизнеса и граждан.

