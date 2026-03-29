  1. В Украине

Как дистанционно обновить электронную подпись за несколько минут — алгоритм действий

16:35, 29 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Процедура занимает несколько минут, а старые ключи после обновления автоматически аннулируются.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обновить квалифицированные сертификаты открытых ключей можно дистанционно без посещения учреждения. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В службе уточняют: онлайн-обновление доступно только при условии, что персональные данные пользователя (ФИО, адрес и т.д.) не изменялись, а действующий ключ остается активным и пользователь помнит пароль доступа к нему.

В то же время дистанционная процедура имеет ограничения. Она не применяется к сертификатам, созданным с использованием международных алгоритмов RSA или ECDSA, а также к ключам, которые хранятся в «облачном хранилище» КНЭДП ГНС.

Как обновить сертификаты онлайн

Пользователи могут воспользоваться двумя способами:

1. Через сайт КНЭДП ГНС

Необходимо:

  • перейти на сайт поставщика;
  • выбрать раздел дистанционного формирования сертификатов;
  • считать действующий ключ (файл или защищенный носитель);
  • ввести пароль доступа;
  • подписать электронный договор;
  • создать новый ключ и сохранить его.

2. Через программу ИИТ Пользователь ЦСК-1.3.1

Алгоритм действий:

  • открыть программу и выбрать генерацию ключей;
  • сформировать новые сертификаты на основе действующих;
  • считать ключ и подтвердить данные;
  • подписать договор;
  • создать новый ключ и установить пароль;
  • завершить процедуру и сохранить сертификаты.

Важные детали

  • после генерации новых сертификатов старые ключи автоматически становятся недействительными;
  • процедура занимает несколько минут;
  • сервис доступен только для клиентов КНЭДП ГНС.

В налоговой службе подчеркивают: дистанционное обновление позволяет избежать очередей и значительно упрощает работу с электронными документами для бизнеса и граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]