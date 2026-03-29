Фиктивное лечение младенцев — на Прикарпатье в перинатальном центре разоблачена схема на 1,5 млн грн

Экс-директор вносила фиктивные данные о «тяжелых неонатальных случаях» для получения средств НСЗУ.

На Прикарпатье разоблачена схема присвоения государственных средств в одном из перинатальных центров области. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о 1,5 млн грн, которые учреждение получило от Национальной службы здоровья Украины за оказание медицинских услуг, которые фактически не предоставлялись.

По данным следствия, схему организовала 55-летняя бывшая директор центра, занимавшая должность с 2022 по 2025 год.

Должностное лицо лично формировала и подавала через электронную систему здравоохранения недостоверные сведения о так называемых «тяжелых неонатальных случаях» — рождении младенцев преждевременно или с патологиями.

Тарифы на эти услуги являются одними из самых высоких в программе медицинских гарантий: 135 тыс. грн — за помощь младенцам с массой тела до 1500 г и 33 тыс. грн — за помощь новорожденным с массой тела более 1500 г.

Установлено, что с марта 2023 по январь 2024 года в перинатальном центре «на бумаге» пролечили 48 таких новорожденных. На самом деле ни один из этих случаев не соответствовал требованиям программы медицинских гарантий.

На основе фиктивных диагнозов должностное лицо систематически подавала в НСЗУ недостоверные отчеты. Служба здоровья, не подозревая о махинациях, в течение года оплачивала эти медицинские услуги, перечислив на счет перинатального центра в общей сложности 1,5 млн грн.

Прокуроры сообщили бывшей директору о подозрении по факту злоупотребления служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Также заявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,5 млн грн.

Суд удовлетворил его частично, уменьшив размер залога до 600 тыс. грн. Должностному лицу грозит до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время женщина работает заместителем генерального директора в другом коммунальном медицинском учреждении.

